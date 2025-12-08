Gyilkosság a Morrison's 2-ben: Levetítik a gyászoló családnak a horrorisztikus felvételt

Morrison's 2-ben történt az a gyilkosság, ami az egész országot megrázta. A budapesti, brutális tragédia november 29-én éjszaka, a szórakozóhely közepén következett be, egy ártatlan 25 éves fiatalember, Gábor életét követelve. Mindössze két ütés, ennyi kellett a halálhoz!

A Morrison's 2 előtt sokan ácsorogtak, és arról beszélgettek, vajon újra tudják-e éleszteni a 25 éves fiatal férfit, akire két ütést mért támadója. Fotó: Bors

Morrison's 2 gyilkosság: kiderült, mi okozta Gábor halálát

A tragédia óta rejtély övezte az előzményeket, de a rendőrség birtokába került az a kamerafelvétel, ami a sértetti képviselő szerint kevesebb, mint egy percben mutatja be a borzalom teljes lefolyását. A kőművesként dolgozó gyanúsított, A. László állítólag minden előzmény nélkül, egy rövid szóváltás után kétszer, gyilkos erővel ütötte meg Gábort, aki azonnal a padlóra zuhant - számolt be a Borsnak Lichy József ügyvéd, sértetti képviselő:

Lényegében kevesebb, mint egy perc az egész cselekmény!

– A felvétel, amit jövő héten nézhetnek meg a családtagok és az ügyvédek, az ügy kulcsa! A család rettegve várja a pillanatot, amikor szembesülhetnek fiuk utolsó másodperceivel, remélve, hogy kiderül: vajon a halálos csapás, vagy a földre esés okozta a tragédiát?

Sokkoló orvosi jelentés: Ostorcsapás-sérülés, mint egy autóbalesetnél!

Vége a találgatásnak! Lichy József sértetti képviselő feltárta a halál hivatalos okát:

Úgy hívják ezt, hogy ostorcsapás sérülés, ami általában autóbaleseteknél szokott előfordulni. Gábornak, az egyes számú nyakcsigolya, bal oldalán futó főverőere szakadt meg.

Tehát nem egy egyszerű ütés, hanem egy brutális erejű trauma történt, amely elszakította a fiatalember nyakában a főverőeret! A két ökölcsapás olyan hatalmas lendülettel csapta hátra Gábor fejét, mint ami egy halálos autóbalesetnél szokott csak bekövetkezni.

Emberölés vagy testi sértés? Kőkemény ítélet vár A. Lászlóra!

A bíróság már letartóztatta a gyanúsítottat, tartva attól, hogy elrejtőzne a felelősségre vonás elől, de az ügynek még koránt sincs vége.

Ha a kamerafelvétel bizonyítja, hogy a halálos ütés okozta Gábor sérülését, akkor a gyanúsított emberölés miatt kerülhet börtönbe, ami a legsúlyosabb büntetést jelenti!

Ha viszont az esés miatt történt a nyaksérülés, akkor halált okozó testi sértésre enyhülhet a vád, ami jóval enyhébb büntetést von maga után!

Jövő héten kiderülhet az igazság. Vajon a felvétel végre leleplezi a gyilkos szándékot?