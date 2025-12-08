Halálra késeltek egy első éves egyetemistát, ellepték a rendőrök a várost

A hatóságok közlése szerint megöltek egy 18 éves diákot Angliában. Éppen az első féléve végét ünnepelte, mikor megkéselték. Henry Nowak Portswoodbn sétált az úton, mikor szóváltásba keveredett két olyan férfival, akiket nem ismert.

Megkéselték a 18 éves egyetemistát Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Megkéselték egy vita során a fiatal fiút

A Hampshire és Wight-szigeti rendőrség jelentette be, hogy a fiatal meghalt, miután összeveszett az ismeretlen illetőkkel. Mikor a rendőrök a helyszínre értek, addigra Henrynek egy szúrt sebe lett a mellkasán és kettő másik a lábszárán.

A fiatalt a helyszínen halottnak nyilvánították. Családja egy a hatóságokkal megosztott nyilatkozatában elárulta, hogy Henry elsőéves hallgató volt a Southampton Collage számvitel és pénzügy szakán, és éppen első félévét ünnepelte, mikor meggyilkolták.

Kedves, intelligens és tehetséges fiunk a Southampton Egyetemen tanult első évében számviteli és pénzügyi szakon. Kiváló eredményeket ért el az érettségin, és teljes mértékben élvezte az egyetemi életet: nem egy, hanem két futballcsapatnak is tagja volt, új barátokat szerzett, és részmunkaidőben a helyi Morrisons áruházban dolgozott

- idézi a Post a család nyilatkozatát.

Henryt mindenki, aki ismerte szerette és minden tekintetben kiváló srác volt a családja szerint. „Az új focicsapatának tagjaival együtt elment szórakozni, hogy megünnepeljék az egyetemi első félév végét. Szerencsétlenségére azonban soha nem ért haza” - közölte a család.

Egy 22 és egy 26 éves férfit vettek őrizetbe a fiatal halálával kapcsolatban, gyilkosság gyanújával. Emellett egy 51 éves férfit is letartóztattak gyilkosság miatt, de óvadék ellenében szabadlábra helyezték, míg egy 52 éves nőt azzal vádolnak, hogy segített az elkövetőknek.

A család szíve megtört, ha csak arra gondolnak milyen fényes jövőt vettek el szeretett fiúktól. Az eset kivizsgálása még folyamatban van.