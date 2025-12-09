Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nem bírta elviselni a szakítást: Molotov-koktéllal tört exére az ittas férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 11:36
Az ügyészség sikeresen indítványozta a büntetés súlyosítását abban az ügyben, amelynek vádlottja nem bírta elviselni, hogy élettársa elhagyta őt, ezért az életére tört, és egy vita során a saját testvérét halálra szúrta. A férfit így 18 év fegyházra ítélték - közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény alapján a jogerős ítélet szerint a vádlott 2015-től 2022-ig élt élettársi kapcsolatban a sértettel, a vádlott a szakítást és a sértett új párkapcsolatát nem tudta elfogadni, ezért telefonon, majd személyesen is zaklatta, fenyegette a nőt.

Súlyosbították a férfi büntetését / Illusztráió: Freepik.com

Azt írták, hogy 2022. július 6-án újabb szóváltás volt közöttük, ezért az ittas férfi Molotov-koktélt készített, majd azzal visszament a sértett munkahelyére, és az üveget tartalmazó zacskót meggyújtotta, és az üzletbe bedobta.

Mivel a vádlott tévedésből gázolajat töltött az üvegbe, az nem gyulladt meg, és ezért tűz sem keletkezett az épületben - tették hozzá.

A vádlottat a letartóztatását követően a testvére fogadta be, akinek az élettársával rendszeresen italozott, vitatkozott. 2023. december 6-án egy ilyen alkalommal a vádlott a férfit egy 14 centiméter pengehosszúságú késsel a mellkasán, illetve alkarján és combján is megszúrta, a férfi a helyszínen életét vesztette.

A Győri Törvényszék a vádlottat több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és közveszély okozás bűntettének kísérlete miatt 16 év fegyházbüntetésre ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője enyhítésért fellebbezett.

A Győri Ítélőtábla kedden kihirdetett határozatában egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával, a férfi büntetését 18 évre súlyosította - áll a közleményben.

