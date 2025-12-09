Feszítővágóval kellett kimenteni egy embert, falnak csapódott egy autó a Balatonnál

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte a honlapján, hogy falnak csapódott egy személyautó Balatonalmádiban, a Deák Ferenc utca és a Tüzér utca találkozásánál. Mint kiderült, a balatonfűzfői és veszprémi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek a járműből, majd átadták a mentőknek, a rajok áramtalanították a gépkocsit. Azt is megosztottá, hogy az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
