Ettől mindenkinek görcsbe rándul a gyomra: mentők és tűzoltók szirénájától hangos az Árpád híd, nagy a baj

Összeütközött két autó Budapest harmadik kerületében, a Gróf Esterházy János rakparton, az Árpád híd – Mozaik utca közötti szakaszon. Mindkét kocsiban csak a sofőr ült, a helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, illetve felitatták a burkolatra folyt üzemanyagot - írja a katasztrófavédelem.