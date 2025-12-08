Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ettől mindenkinek görcsbe rándul a gyomra: mentők és tűzoltók szirénájától hangos az Árpád híd, nagy a baj

Árpád híd
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 08:56
tűzoltómentőbaleset
A Gróf Esterházy János rakparton két személykocsi hajtott egymásba.
N.T.
A szerző cikkei

Összeütközött két autó Budapest harmadik kerületében, a Gróf Esterházy János rakparton, az Árpád híd – Mozaik utca közötti szakaszon. Mindkét kocsiban csak a sofőr ült, a helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, illetve felitatták a burkolatra folyt üzemanyagot - írja a katasztrófavédelem

 

