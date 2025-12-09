Most jött a szörnyű hír: tűz ütött ki egy irodaépületben, többen meghaltak

A rendőrség közlése szerint egyelőre 17 halálos áldozatot találtak, de sokaknak még nem sikerült kimenekülniük az épületből.
A helyi televízió által bemutatott felvételeken látható, hogy több tucatnyi tűzoltó segít az épület evakuálásában, és elhunytakat is visznek ki halottas zsákokban.
Az épületben a Terra Drone Indonesia irodái vannak. A cég bányászati és mezőgazdasági felhasználásra kínál légi megfigyelést végző drónokat.
A jakartai székhelyű vállalkozás a japán Terra Drone Corporation támogatásával jött létre – írja at MTI.
