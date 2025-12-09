Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Most jött a szörnyű hír: tűz ütött ki egy irodaépületben, többen meghaltak

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 10:48
Több mint tucatnyi halálos áldozata volt az indonéziai főváros egy hétemeletes irodaépületében kedden keletkezett tűznek - jelentette a Kompas TV helyi műsorszolgáltató.

A rendőrség közlése szerint egyelőre 17 halálos áldozatot találtak, de sokaknak még nem sikerült kimenekülniük az épületből.

Többen elhunytak a tűz miatt / Illusztráció: Unsplash

A helyi televízió által bemutatott felvételeken látható, hogy több tucatnyi tűzoltó segít az épület evakuálásában, és elhunytakat is visznek ki halottas zsákokban.

Az épületben a Terra Drone Indonesia irodái vannak. A cég bányászati és mezőgazdasági felhasználásra kínál légi megfigyelést végző drónokat.

A jakartai székhelyű vállalkozás a japán Terra Drone Corporation támogatásával jött létre – írja at MTI.

 

