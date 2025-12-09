Hatalmas villamosbaleset Újpalotán, megbénult a közlekedés

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy karambolozott egy villamos és egy személyautó Budapest XV. kerületében, a Páskomliget utcában, a Nyírpalota út közelében. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, a raj áramtalanítja a gépkocsit, ami a síneken akadályozza a villamosforgalmat.

Villamosbaleset történt Újpalotán / Illusztráció: Bodnár Boglárka

A 69-es villamos Újpalota, Erdőkerülő utca és Rákospalota, MÁV-telep között nem közlekedik baleset miatt, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak

– közölte a balesettel kapcsolatban a BKK.