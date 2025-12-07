Borzasztó: egy férfi dühében felgyújtott a vonaton egy alvó utast

Hiram Carrero állítólag felgyújtott egy alvó utast, mikor meggyújtott egy papírdarabot, majd elejtette az egyik utas előtt, New York, Manhattanben.
Egy diák felgyújtott egy alvó utast a vonaton, miközben utaztak. A 18 éves Hiram Cerrarot csütörtökön tartóztatták le, miután megégette egyik utastársát. Egy bíró tegnap előzetes letartóztatásba helyezte a férfit, kihangsúlyozva, mennyire szörnyű, amit elkövetett.
Nehéz megértenem, hogy egy 18 éves, középiskolás fiatalember miért van kint hajnali 3 órakor, és miért gyújtogat embereket
- idézi Valerie E. Caproni bírót a Mirror.
A tinédzser hétfőn hajnali három órakor meggyújtott egy papírdarabot és leejtette az 56 éves utas közelében az észak felé tartó vonaton. Januárban ismét a bíróság elé fog kerülni, hogy beismerő vallomást tegyen a gyújtogatással kapcsolatban.
Előkerültek az eset során olyan fényképek, melyen biztosan látható, hogy Hiram felgyújtja az utast. Majd látni, ahogy lángra kapott lábbal és törzzsel a 42. utca Times Square peronjára botorkált. A rendőrök gyorsan eloltották a lángokat, az utast pedig kórházba szállították, de tragikus mód elhunyt.
Hiram elmenekült a feltételezett bűncselekmény helyszínéről és hazament egy busszal, miközben áldozata élettelenül feküdt az állomáson.
A férfi ügyvédje szerint védence fogyatékkal élő édesanyjával él és ő az elsődleges gondozója. Ha elítélik a férfi legalább hét év börtönbüntetésre számíthat. Jennifer Brown, az ügyvéd is elismeri mennyire kétségtelen, hogy súlyosak a vádak a férfi ellen. Mentális egészségügyi vizsgálat és drogteszt várt volna Hiram-re a tárgyalás előtt, de ezt végül eltörölték. Most azt vizsgálják van-e bármi arra utaló jel, hogy az áldozat önmagát gyújtotta fel.
