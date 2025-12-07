Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Borzasztó: egy férfi dühében felgyújtott a vonaton egy alvó utast

gyújtogatás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 07:30
rendőrségvonathaláleset
Letartóztatták az elkövetőt.

Hiram Carrero állítólag felgyújtott egy alvó utast, mikor meggyújtott egy papírdarabot, majd elejtette az egyik utas előtt, New York, Manhattanben.

alvó utas
Felgyújtotta az alvó utast / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Egy tinédzser felgyújtott egy alvó utast, most felelnie kell

Egy diák felgyújtott egy alvó utast a vonaton, miközben utaztak. A 18 éves Hiram Cerrarot csütörtökön tartóztatták le, miután megégette egyik utastársát. Egy bíró tegnap előzetes letartóztatásba helyezte a férfit, kihangsúlyozva, mennyire szörnyű, amit elkövetett.

Nehéz megértenem, hogy egy 18 éves, középiskolás fiatalember miért van kint hajnali 3 órakor, és miért gyújtogat embereket

- idézi Valerie E. Caproni bírót a Mirror.

A tinédzser hétfőn hajnali három órakor meggyújtott egy papírdarabot és leejtette az 56 éves utas közelében az észak felé tartó vonaton. Januárban ismét a bíróság elé fog kerülni, hogy beismerő vallomást tegyen a gyújtogatással kapcsolatban.

Előkerültek az eset során olyan fényképek, melyen biztosan látható, hogy Hiram felgyújtja az utast. Majd látni, ahogy lángra kapott lábbal és törzzsel a 42. utca Times Square peronjára botorkált. A rendőrök gyorsan eloltották a lángokat, az utast pedig kórházba szállították, de tragikus mód elhunyt.

Hiram elmenekült a feltételezett bűncselekmény helyszínéről és hazament egy busszal, miközben áldozata élettelenül feküdt az állomáson.

A férfi ügyvédje szerint védence fogyatékkal élő édesanyjával él és ő az elsődleges gondozója. Ha elítélik a férfi legalább hét év börtönbüntetésre számíthat. Jennifer Brown, az ügyvéd is elismeri mennyire kétségtelen, hogy súlyosak a vádak a férfi ellen. Mentális egészségügyi vizsgálat és drogteszt várt volna Hiram-re a tárgyalás előtt, de ezt végül eltörölték. Most azt vizsgálják van-e bármi arra utaló jel, hogy az áldozat önmagát gyújtotta fel.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu