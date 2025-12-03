A Diddy-ügy újabb részletei: 200 millió dollárt próbált elrejteni a letartóztatása előtt

Sean 'Diddy' Combs dokumentumsorozatában újabb titok lepleződött le. A Sean Combs: The Reckoning-ben kiderült, hogy a rapper 200 millió dollárt próbált átmozgatni alig néhány nappal a letartóztatása előtt.
December 2-án jelent meg a rapper életéről szóló dokumentumfilm, a Sean Combs: The Reckoning, ami Diddy felemelkedését és bukását mutatja be a Bad Boy Records kiadó megalapításától a szexuális visszaélésekre, zsarolásra és szexkereskedelemre vonatkozó súlyos vádakig. A dokumentumfilmben korábbi munkatársak, ex-alkalmazottak és tanúk szólalnak meg, akik részletesen beszélnek a rapper állítólagos visszaéléseiről, féktelen bulijairól és hatalmi játszmáiról. Az egyik legmegdöbbentőbb pillanat azonban mégis inkább az, amikor a rapper egy telefonhívásban leleplezi magát és azt mondja az egyik partnerének, hogy:
Ma 200 millió dollárt fogok befizetni. Jó érzésem van.
Mindezt pedig alig pár nappal az előtt, hogy őrizetbe vették. A felvétel óriási felháborodást keltett, ugyanis ez azt mutatja, mintha Diddy megpróbálta volna kimenteni a vagyonát, mielőtt a botrányok végleg összecsaptak volna a feje fölött. Továbbá kérdéseket vet fel arról, vajon előre tudott-e a razziákról vagy a közelgő letartóztatásáról.
A Sean Combs: The Reckoning című négyrészes dokumentumsorozat megjelenése óta a teljes lázban ég a zeneipar. A filmnek 50 cent, Diddy riválisa a producere, így már önmagában biztos volt, hogy a projekt nem finomkodik majd. A rendező, Alexandra Stapleton pedig olyan anyagokat gyűjtött össze, amelyeket a rapper egyértelműen szeretett volna távol tartani a nyilvánosságtól.
Diddy jogi csapata természetesen azonnal támadni kezdte a dokumentumfilmet, „elfogult, tisztességtelen és lopott felvételekből összeollózott támadásnak” nevezve azt. A rapper jelenleg az FCI Fort Dix szövetségi börtönben tölti büntetését, miközben jogi csapata fellebbezésen dolgozik. A közvélemény azonban már most kész tényként kezeli, hogy a Diddy karrierje gyakorlatilag véget ért.
