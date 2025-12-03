A Diddy-ügy újabb részletei: 200 millió dollárt próbált elrejteni a letartóztatása előtt

Sean 'Diddy' Combs dokumentumsorozatában újabb titok lepleződött le. A Sean Combs: The Reckoning-ben kiderült, hogy a rapper 200 millió dollárt próbált átmozgatni alig néhány nappal a letartóztatása előtt.

Diddy dokumentumfilmje, a Sean Combs: The Reckoning, december 2-án jelent meg a Netflix-en (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Mit tudunk eddig Diddy börtönbüntetéséről? A rappert 2024. szeptemberében előzetes letartóztatásba helyezték szexkereskedelem, szexuális erőszak, zsarolás és prostitúcióra való kényszerítés gyanúja miatt

Diddyt a tárgyalások lezártával az esküdtszék két vádpontban is bűnösnek találta

a tárgyalások lezártával az esküdtszék két vádpontban is bűnösnek találta 2025. októberében a bíró 50 hónap börtönbüntetésre és 500 000 dolláros pénzbírságra ítélte

Jelenleg az FCI Fort Dix szövetségi börtönben tölti a büntetését

A Diddy vagyonához kapcsolódó pénzmozgásokat továbbra is vizsgálják.

vagyonához kapcsolódó pénzmozgásokat továbbra is vizsgálják. A nemrégiben megjelent dokumentumfilmje miatt újabb tanúk jelentkezhetnek, így a botrány még közel sem zárult le

Diddy dokumentumfilmje újabb titkokat leplezett le

December 2-án jelent meg a rapper életéről szóló dokumentumfilm, a Sean Combs: The Reckoning, ami Diddy felemelkedését és bukását mutatja be a Bad Boy Records kiadó megalapításától a szexuális visszaélésekre, zsarolásra és szexkereskedelemre vonatkozó súlyos vádakig. A dokumentumfilmben korábbi munkatársak, ex-alkalmazottak és tanúk szólalnak meg, akik részletesen beszélnek a rapper állítólagos visszaéléseiről, féktelen bulijairól és hatalmi játszmáiról. Az egyik legmegdöbbentőbb pillanat azonban mégis inkább az, amikor a rapper egy telefonhívásban leleplezi magát és azt mondja az egyik partnerének, hogy:

Ma 200 millió dollárt fogok befizetni. Jó érzésem van.

Mindezt pedig alig pár nappal az előtt, hogy őrizetbe vették. A felvétel óriási felháborodást keltett, ugyanis ez azt mutatja, mintha Diddy megpróbálta volna kimenteni a vagyonát, mielőtt a botrányok végleg összecsaptak volna a feje fölött. Továbbá kérdéseket vet fel arról, vajon előre tudott-e a razziákról vagy a közelgő letartóztatásáról.

Diddy 200 millió dollárt próbált meg átmozgatni pár nappal a letartóztatása előtt

(Fotó: MPI99/MediaPunch/Northfoto)

Sean Combs: The Reckoning

A Sean Combs: The Reckoning című négyrészes dokumentumsorozat megjelenése óta a teljes lázban ég a zeneipar. A filmnek 50 cent, Diddy riválisa a producere, így már önmagában biztos volt, hogy a projekt nem finomkodik majd. A rendező, Alexandra Stapleton pedig olyan anyagokat gyűjtött össze, amelyeket a rapper egyértelműen szeretett volna távol tartani a nyilvánosságtól.