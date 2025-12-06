Gusztustalan címmel terjesztik Várkonyi András halálhírét: „Hullanak a magyar színészek”

Még egy hét sem telt el Kálloy Molnár Péter halála óta, de egyesek máris hasznot akarnak húzni a váratlan tragédiából. Egy álhírgyártó portál a szörnyű veszteségen felbuzdulva szeretne olvasókat szerezni magának, ezért úgy döntöttek még egy színész halálhírét keltik, hátha így könnyebben érnek célt. Szerencsére Várkonyi András halála nem valós, az ország Vili bácsija épp a napokban állt színpadra a Gyulai Várszínházban Cseke Katinka oldalán.

Várkonyi András felesége és fia talán már hozzászoktak, hogy álhírek jelennek meg a színészről, de a rajongók nem hagyják szó nélkül (Fotó: Markovics Gábor)

A Barátok közt Vili bácsija, Várkonyi András nyáron töltötte be a 76. életévét, és szerencsére nagyon jó egészségnek örvend. Ám sajnos akadnak olyanok, akik ennek annyira nem örülnek, sőt gusztustalan kamu cikkeket kezdtek el gyártani a haláláról. Ráadásul az álhír címe is csak ront a helyzeten, ami néhány nappal azután, hogy Kálloy Molnár Péter elhunyt, különösen gusztustalan.

Fekete csütörtök! Hullanak a magyar színészek! Várkonyi Andrástól kell búcsúzni

– jelent meg csütörtök délután egy fekete fehér fotóval.

A rajongók fel is háborodtak ezen a pofátlanságon, de úgy tűnik a figyelem csak olaj volt a tűzre, hiszen azóta Korda György és Balázs Klári nevével is visszaéltek.

Korda György utolsó koncertjére készül, de egyesek aljas álhírekkel rondítanának bele ebbe az időszakba (Fotó: Bors)

Nem csak Várkonyi András esett áldozatul

Sajnos a sztárvilágban nem ritka, hogy valakinek a halálhírét keltik a nyereség reményében, hiszen ez megesett már a Megasztár Jánoki Máriójával, sőt Bódi Margóval is. Várkonyi András esete után mindössze órákkal pedig megjelent az újabb döbbenetesen arcátlan cikk, ami a Korda házaspár nevét használja fel.

Tragédia történt Balázs Klárival és Korda Györggyel! Egy ország tört össze

– szól a cím, ami hatalmas indulatokat váltott ki.

Szerencsére a Reptér ikonikus énekese köszöni szépen, de remekül van, hiszen januárban tölti a 87. életévét, és továbbra is koncertezik. Az ország kedvenc házaspárja ráadásul jövőre nagy dobásra is készül, ugyanis egy utolsó nagyszabású aréna koncerttel örvendeztetik majd meg a rajongóikat. Ezek után pedig reméljük igaza lesz azoknak, akik szerint azok, akiknek a halálhírét keltik, még nagyon sokáig köztünk maradnak.