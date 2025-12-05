Kattant a bilincs: nem hiszed el, hányféle drog volt a bátaszéki drogdíler szervezetében

A Delta Program keretein belül nemrégiben tartoztattak le több hónapnyi körözés után egy bátaszéki drogdílert. Közel egy éve kereskedett a kábítószerrel, sőt, ő maga is fogyasztó volt.

A bátaszéki drogdíler rendőrkézre került / Fotó: Gé / MW

Árulta és fogyasztotta is a kábítószereket a bátaszéki drogdíler

Információt kaptak a szekszárdi nyomozók a 25 éves drogdílerről, aki kristályt és marihuánát árult fogyasztóinak az elmúlt hónapokban. Tavasszal még gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség, mivel új pszichoaktív anyaggal élt vissza, és a gyors tesztje több kábítószerre is pozitív lett. Később országos szinten indult körözés ellene kábítószer birtoklása és más egyéb bűncselekmények miatt, mivel a tolnai nyomozás alatt több bizonyítékot is sikerült összegyűjtenie a nyomozóknak a férfi ellen, aki végül nem jelent meg az idézéseken, ezért elfogatóparancsot rendeltek ki ellene. Rövidesen sikerült elkapni a drogdílert Bátaszéken, a tartózkodási helyén.

Szervezetében metamfetamint, THC-t, amfetamint, MDMA-t és BZO-t is találtak - írja TEOL.

A bátaszéki drogdílerről készült felvétel az alábbiakban megtekinthető!