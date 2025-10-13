„Robbanásra ébredtem”- rejtélyes detonáció történt egy kecskeméti panelháznál

Hatalmas robbanás ébresztette a lakókat hétfőn (10.13.) hajnalban, a kecskeméti Lóverseny utcában. Perceken belül a tűzoltók is megjelentek, akik azonnal munkához láttak. A lakók akkor még nem tudták, hogy mi okozhatta a rejtélyes robbanást. A Bors utánajárt a részleteknek.

Robbanásra ébredtek a lakók Fotó: Google Maps

Robbanásra ébredtek a lakók a panelházakban

Kecskeméten, a Lóverseny utcához közel élők arról számoltak be lapunknak, hogy hétfőn hajnalban egy hatalmas robbanást hallottak. Attól féltek, gázrobbanás történhetett.

Erre keltem! Akkora robbanás volt, hogy a szobában hallottam. Borzasztóan megijedtem, azt hittem, hogy gázrobbanás… Sosem lehet tudni. Ráadásul, amikor meghallottam pár perccel később az érkező tűzoltókat, akkor már biztos voltam benne, hogy nem csak álmodtam és tényleg nagy a baj

– mesélte lapunknak Ágnes.

A Bors utánajárt az esetnek és kiderült, hogy szerencsére nem gázrobbanás történt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a robbanást vagy durranást egy autó gumija okozta.

A helyszínre érkező tűzoltókat le is fotózták a lakók Fotó: olvasói

Teljes terjedelmében égett egy személygépjármű, valamint egy műanyag konténer vasárnapról hétfőre virradóra Kecskeméten, a Lóverseny utcában. A tűzben két másik autó is megrongálódott, ebből az egyiknek a gumija durrdefektes lett a tűztől. Ezt hallhatták a lakók. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két habosított vízsugárral oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt

– közölték lapunkkal a tűzoltók.