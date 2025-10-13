Robbanás történt Győrben, sokkban vannak az emberek

Robbanás történt és kisebb tűz keletkezett egy győri családi ház pincéjében, a Zsellér utcában. Kazán és berendezési tárgyak égtek mintegy öt négyzetméteren. A győri hivatásos tűzoltók légzésvédelem használata mellett rövid idő alatt eloltották a lángokat. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is - írja a Katasztrófavédelem.
Mint azt megírtuk, két személyautó és egy teherautó ütközött össze Gyál térségében, a 4601-es út 22-es kilométerénél. A gyáli önkéntes tűzoltókat követően a fővárosi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, áramtalanították a járműveket.
Nem sokkal korábban az M1-esen is tömegbaleset történt. Három kocsi érintett abban a balesetben is, ami az autópálya 36-os kilométerénél, Bicske térségében történt, a Győr felé vezető oldalon. A megosztott információk szerint az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítják ki.
