Pusztító tűz tombolt Kecskemét közelében, civilek és tűzoltók vállvetve harcoltak a lángokkal

Körülbelül három hektáron akácerdő és aljnövényzet kapott lángra Kecskemét és Nyárlőrinc között. A helyszínre a vármegyei hivatásos tűzoltók, a kiskunfélegyházi vízszállító, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki. A rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Civilek is segítettek, egy erőgép pedig körbetárcsázta a területet. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik, a helyszínre mentő is érkezett - írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.