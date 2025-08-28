Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Pusztító tűz tombolt Kecskemét közelében, civilek és tűzoltók vállvetve harcoltak a lángokkal

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 14:05
Kecskemétmentőtűzoltóság
A helyszínre mentő is érkezett.

Körülbelül három hektáron akácerdő és aljnövényzet kapott lángra Kecskemét és Nyárlőrinc között. A helyszínre a vármegyei hivatásos tűzoltók, a kiskunfélegyházi vízszállító, valamint a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki. A rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Civilek is segítettek, egy erőgép pedig körbetárcsázta a területet. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik, a helyszínre mentő is érkezett - írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

