Szörnyű hírre ébredtünk: tömegbalesetnél mentenek, ebbe az ütközésbe az út is beleremegett

Súlyos tömegbalesetről jött hír, két személyautó és egy teherautó ütközött össze Gyál térségében, a 4601-es út 22-es kilométerénél. A gyáli önkéntes tűzoltókat követően a fővárosi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, áramtalanították a járműveket. A balesethez a társhatóság is megérkezett - írja a Katasztrófavédelem.

A tömegbaleset körülményeit vizsgálják / Fotó: unsplash.com

Tömegbaleset lassította a forgalmat az M1-esen is

Mint azt megírtuk, három kocsi érintett abban a balesetben is, ami az M1-es autópálya 36-os kilométerénél, Bicske térségében történt, a Győr felé vezető oldalon. A megosztott információk szerint az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítják ki. Mint kiderült, a forgalmi akadályt okozó balesethez a mentőt is riasztottak.