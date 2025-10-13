Szörnyű hírre ébredtünk: tömegbalesetnél mentenek, ebbe az ütközésbe az út is beleremegett

Súlyos tömegbalesetről jött hír, két személyautó és egy teherautó ütközött össze Gyál térségében, a 4601-es út 22-es kilométerénél. A gyáli önkéntes tűzoltókat követően a fővárosi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, áramtalanították a járműveket. A balesethez a társhatóság is megérkezett - írja a Katasztrófavédelem.
Mint azt megírtuk, három kocsi érintett abban a balesetben is, ami az M1-es autópálya 36-os kilométerénél, Bicske térségében történt, a Győr felé vezető oldalon. A megosztott információk szerint az egyik jármű utasát a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítják ki. Mint kiderült, a forgalmi akadályt okozó balesethez a mentőt is riasztottak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.