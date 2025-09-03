Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Menekültek a lakók, borzasztó dolog történt Sopronban, amíg te aludtál

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 06:10
Tizennyolc embert menekítettek ki egy társasházból.
Kigyulladt egy társasház pincéje Sopronban; a tűz miatt tizennyolc embernek kellett elhagynia az épületet - közölte a katasztrófavédelem szerda éjjel az MTI-vel.

tűzoltók
Kigyulladt egy társasház pincéje Sopronban / Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Mint írták, a Táncsics Mihály utcai társasház pincéjében elektromos rollerek és használati tárgyak égtek az egyik helyiségben. A soproni és a sopronkövesdi hivatásos tűzoltók akadályozták meg a tűz továbbterjedését.

A rajok egy embert létra segítségével egy első emeleti erkélyről, kettőt ablakon keresztül hoztak le, egy lakót pedig menekítő álarc használatával kísértek ki az épületből, amelynek lépcsőháza megtelt füsttel. Az egységek két kutyát, valamint egy macskát is kimentettek. A helyszínre érkeztek a mentők is.

 

