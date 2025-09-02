Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyász: elhunyt Tamási Gábor

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 12:10
elhunytRába ETOMLSZ
Hosszan tartó súlyos betegséggel küzdött.
KL
A szerző cikkei

Fájdalmas veszteség érte a magyar sportvilágot: hosszan tartó, súlyos betegség után kedden reggel a győri Petz Aladár Oktató Kórházban 67 éves korában elhunyt Tamási Gábor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség volt főtitkára.

gyász, elhunyt, gyertya
elhunyt Tamási Gábor Fotó: Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Tamási Gábor a Rába ETO játékosa volt, azonban az NB I-ben nem lépett pályára. Ezt követően a MÁV DAC-hoz igazolt, ahol tagja volt a magyar kupában remeklő csapatnak. 1982-től a DAC technikai vezetőjeként dolgozott egészen 1998-ig, amikor a megyei szövetség főtitkára lett. Ezt a tisztet 2012-ig töltötte be. Megkapta a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért sport tagozat díját (2006), a Magyar Labdarúgásért Érdemrend bronz fokozatát (2008), a Bauer Rudolf-díjat (2009).

Végigjártam a szamárlétrát, sportvezetőként intézőként kezdtem, s hogy idáig jutottam, nagyon sok embernek köszönhetem. Nehéz is lenne mindenkit felsorolni, de mindenképp ki kell emelnem Horváth Cs. Attilát a szövetség elnökét, az apparátust, amellyel idáig dolgoztam. Mindannyian büszkék lehetünk rá, hogy a díjat ismét a labdarúgás kapta, mert ahogy említettem, ebben nemcsak az én tevékenységem, ha nem véleményem szerint az összes megyei klub, sportvezető elismerése is benne van

 – nyilatkozta annak idején a Kisalföldnek Tamási Gábor.

A megye labdarúgásának széles tábora az emlékét megőrzi - írja a Kisalföld.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu