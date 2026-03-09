Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Tücsi mellei még feszítés közben is bombajók – párja mellette állt, mikor villantott

Tücsi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 19:20
villantásInstagram
Megmutatta melleit a népszerű celeb, Tücsi.

Tücsi párjával együtt egy vicces feszítős videót posztolt Instagram-oldalára. A nevetés mellett nem maradhatott el a villantás sem.

Tücsi Instagram oldalán villantott
Tücsi Instagram oldalán villantott
Fotó: Fotó: Szabolcs László

Aryee Claudia Dedei – a sokak által Tücsiként ismert celeb – párjával együtt osztott meg egy új videót, melyben egy népszerű trendet ismételnek meg.

A trendnek röviden az a lényege, hogy párok megmutatják a testméreteik közötti különbséget. Ebben a videóban Tücsiék úgy tesznek, mintha a karjaik "felcserélődtek volna". 

Tücsi a kedvünkért villantott is

Két vicces feszítés között nem csak a jól kidolgozott teste, de még mesés dekoltázsa is megmutatkozik. Hihetetlen alakot rejteget az anyuka, szerencsénkre olykor-olykor kis belátását is enged nekünk.

Ezt az Instagram-videót neked is látnod kell!

 

