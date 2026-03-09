Tücsi mellei még feszítés közben is bombajók – párja mellette állt, mikor villantott

Tücsi párjával együtt egy vicces feszítős videót posztolt Instagram-oldalára. A nevetés mellett nem maradhatott el a villantás sem.

Tücsi Instagram oldalán villantott

Fotó: Fotó: Szabolcs László

Aryee Claudia Dedei – a sokak által Tücsiként ismert celeb – párjával együtt osztott meg egy új videót, melyben egy népszerű trendet ismételnek meg.

A trendnek röviden az a lényege, hogy párok megmutatják a testméreteik közötti különbséget. Ebben a videóban Tücsiék úgy tesznek, mintha a karjaik "felcserélődtek volna".

Tücsi a kedvünkért villantott is

Két vicces feszítés között nem csak a jól kidolgozott teste, de még mesés dekoltázsa is megmutatkozik. Hihetetlen alakot rejteget az anyuka, szerencsénkre olykor-olykor kis belátását is enged nekünk.

Ezt az Instagram-videót neked is látnod kell!