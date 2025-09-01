Hatalmas lángok csaptak fel: közel ötszáz négyzetméteres raktár gyulladt ki

Pilisvörösvár szélén, a 10-es főút 16-os kilométerénél kigyulladt egy mintegy ötszáz négyzetméteres könnyűszerkezetes raktár. Az épületben mezőgazdasági gépeket és műtrágyát tároltak. A helyszínre több fővárosi hivatásos tűzoltó egységet, a fővárosi katasztrófavédelmi mobil labort, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, illetve a pilisvörösvári és a pilisszentiváni önkéntes tűzoltókat is riasztottak. A lángokat habosított vízsugarakkal próbálják megfékezni - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.