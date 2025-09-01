Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas lángok csaptak fel: közel ötszáz négyzetméteres raktár gyulladt ki

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 17:05
tűzoltóságraktár
A tűzoltók már a helyszínen vannak.

Pilisvörösvár szélén, a 10-es főút 16-os kilométerénél kigyulladt egy mintegy ötszáz négyzetméteres könnyűszerkezetes raktár. Az épületben mezőgazdasági gépeket és műtrágyát tároltak. A helyszínre több fővárosi hivatásos tűzoltó egységet, a fővárosi katasztrófavédelmi mobil labort, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, illetve a pilisvörösvári és a pilisszentiváni önkéntes tűzoltókat is riasztottak. A lángokat habosított vízsugarakkal próbálják megfékezni - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu