Manuális ellenőrzés a repülőtéren

Egy férfi élete legkínosabb perceit élte át a reptéri biztonsági ellenőrzésnél

repülőtér
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 19:15
biztonsági ellenőrzésutas
A repülőtéri biztonsági ellenőrzés a legtöbb utazó számára rutinfeladat, ám olykor a legváratlanabb biológiai reakciók is gyanút kelthetnek az őrökben. Egy fiatal amerikai férfi esete rávilágított arra, hogy a modern repülőtéri szkenner nemcsak a tiltott tárgyakat, hanem az emberi test természetes, ám adott helyzetben szerencsétlen állapotait is képes kiszúrni.
Oroszi Rita
A technológia fejlődésével az átvilágítási folyamatok egyre precízebbé válnak, de ez nem jelenti azt, hogy a rendszer ne produkálna félreérthető helyzeteket. A repülőtéri szkenner ma már olyan részletességgel elemzi az utasok testkontúrját, hogy egy ártatlan, de rosszul időzített élettani jelenség is azonnali riasztást válthat ki a biztonsági személyzetnél.

Egy férfit átvilágít a repülőtéri szkenner, miközben a biztonsági személyzet ellenőrzi.
A repülőtéri szkenner nem viccel, azt is megmutatja, amit nem szeretnél.
Fotó: Frame Stock Footage /  Shutterstock 
  • Túlzott precizitás: a repülőtéri szkenner a legkisebb anatómiai eltérést is gyanús tárgyként jelzi.
  • Kínos következmények: a gépi riasztás után elkerülhetetlen a nyilvános manuális motozás.
  • Technológiai korlát: a szoftver nem tesz különbséget a tiltott eszköz és az élettani reakció között.

Mit mutat a repülőtéri szkenner?

A történet főszereplője egy 26 éves férfi, aki Nevada államból készült hazautazni a barátnőjétől. A távkapcsolatban élő pár a búcsú pillanatait az autóban egy hosszabb érzelmes együttléttel zárta le, ami a férfinál látható fizikai izgalmi állapotot eredményezett. Bár bízott abban, hogy mire a biztonsági kapukhoz ér, a helyzet normalizálódik, a sors és a repülőtéri logisztika közbeszólt: a biztonsági ellenőrzésnél szokatlanul gyorsan haladt a sor.

Amikor a férfi a repülőtéri szkennerbe lépett és felemelte a kezeit, a monitoron azonnal megjelent a figyelmeztetés. A biztonságiak által figyelt kijelzőn egy hatalmas vörös kör rajzolódott ki pontosan az utas ágyéka körül. A rendszer ugyanis idegen tárgyként vagy rendellenességként azonosította a ruházat alatti domborulatot, ami a protokoll szerint azonnali manuális ellenőrzést tesz szükségessé.

Repülőtéri szkenner képernyőjén látható ellenőrzött alak.
Ma már csak személytelen avatar képek láthatók az emberi testről a repülőtéri szkennerek képernyőjén, a hasonló esetek viszont így is okozhatnak kellemetlen meglepetéseket.
Fotó: Frame Stock Footage /  Shutterstock 

Megalázó percek a biztonsági zónában

A riasztást követően a férfit félreállították. A helyzet súlyát és a biztonsági előírások szigorúságát jelzi, hogy nem elégedtek meg egy egyszerű motozással; miután az első tiszt elvégezte az ellenőrzést, egy felettes is odalépett, hogy személyesen győződjön meg a helyzetről. A férfi számára ez volt élete legkínosabb élménye, hiszen a nyilvánosság előtt kellett szembesülnie a félreértéssel.

A motozás során végül kénytelen volt halkan megjegyezni az őröknek: „Csak a barátnőmmel voltam, ne haragudjanak”. A biztonsági személyzet profin és megértően kezelte az esetet, és miután megbizonyosodtak róla, hogy az utas nem rejtett el semmit a nadrágjában, továbbengedték. A férfi azóta minden utazótársát inti: a technológia nem ismer szemérmet, és a legkisebb fizikai változás is elég ahhoz, hogy az ember a gyanúsítottak listáján találja magát.

Miért jelez be a gép?

A mai repülőtéri biztonsági berendezések már nem a régi, vitatott „röntgenképeket” készítik, amelyek gyakorlatilag meztelenül ábrázolták az utasokat. A modern milliméteres hullámú szkennerek egy anonim, bábuszerű alakot mutatnak a monitoron. A szoftver azonban rendkívül érzékeny a test és a ruházat közötti bármilyen eltérésre.

Ha a gép sűrűségkülönbséget vagy szokatlan formát érzékel – legyen az egy zsebben felejtett papírzsebkendő, egy piercing vagy jelen esetben egy természetes testi reakció –, az algoritmus azonnal elhelyezi a vörös jelzést az érintett területen. A technológia célja a teljes biztonság, ám az ilyen esetek rámutatnak arra, hogy az automatizált ellenőrzés és az emberi biológia találkozása néha rendkívül kellemetlen szituációkat szülhet.

Nézd meg a videón, hogy működik a repülőtéri szkenner:

