Bárányhimlő vitte el a három éves kislányt: „Ő a pillangó, akit mindig látunk”

Egy édesanya bárányhimlőben vesztette el hároméves kislányát. A tragédiát követően az asszony a kötelező oltás mellett kampányol, erőfeszítése pedig odáig jutott, hogy az NHS bevezette. Szerinte azonban ennek hamarabb kellett volna megtörténnie.
Az 50 éves Angie Bunce-Mason, aki a devoni Barnstaple-ből származik, éppen lányának Elana-nak a negyedik születésnapi ünnepségére készült, mielőtt lánya bárányhimlős lett volna. 2009 húsvétján kapta el a kislány a bárányhimlőt, majd sajnos szövődmények léptek fel, így állapota gyorsan romlott.
Öt nappal később Angie lányát kórházba szállították, ahol szívrohamot kapott majd tragikus módon meghalt. A boncolás felfedte, hogy a tüdejében is bárányhimlős megbetegedések alakultak ki. Angie és férje, Adam már régóta kampányoltak a bárányhimlő elleni vakcina bevezetése mellett.
A házaspár számos médiainterjúban tűnt fel, még elgyalogoltak Stratfordtól Cambridge-ig is, hogy változást idézzenek elő és felhívják a figyelmet a problémára.
Tizenhat év után beérett erőfeszítéseik gyümölcse, az Egyesült Államok bevezeti a bárányhimlő elleni oltást rutinszerű oltásként, amelyet minden gyermek megkap majd.
Bár a bárányhimlőt egy ritka gyermekkori betegségnek mondják, ritka esetekben szövődményekhez vezethet, amely súlyos esetekben halálos lehet. A veszélyeztetett csoportok az újszülöttek, felnőttek vagy a terhes nők.
Angie reméli, hogy ez az új szabályozás fordulópontot idéz elő a betegséggel kapcsolatos megítélésben.
Amikor a szülők azt mondják nekem, hogy nem aggódnak a bárányhimlő miatt, mert az csak egy enyhe betegség, én egyszerűen így válaszolok: reméljük, hogy az ön gyermekének valóban enyhe lefolyású lesz. Az időt azonban nem lehet visszaforgatni, és a védőoltást már nem lehet beadni, amikor túl késő
- idézi a Mirror az anyukát.
Elana bátyja a húszas éveiben járó Reuben, mindössze hatéves volt testvére halálakor. Reuben saját magát hibáztatja, mert ő adta tovább a betegséget húgának és ezt a terhet már örökké cipelni fogja.
Minden nap beszélünk Elanáról – ő a pillangó, akit mindig látunk
- idézi fel Angie, hogyan elevenítik fel lánya emlékét.
Az édesanya keserédesen gondol a kampány sikerére, hiszen egy tragédia kellett, ahhoz, hogy a többi gyermek védve legyen.
