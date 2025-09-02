Bárányhimlő vitte el a három éves kislányt: „Ő a pillangó, akit mindig látunk”

Egy édesanya bárányhimlőben vesztette el hároméves kislányát. A tragédiát követően az asszony a kötelező oltás mellett kampányol, erőfeszítése pedig odáig jutott, hogy az NHS bevezette. Szerinte azonban ennek hamarabb kellett volna megtörténnie.

Bárányhimlő vetett véget a kislány életének, a család teljesen összetört és kampányolni kezdett Fotó: freepik.com

Az 50 éves Angie Bunce-Mason, aki a devoni Barnstaple-ből származik, éppen lányának Elana-nak a negyedik születésnapi ünnepségére készült, mielőtt lánya bárányhimlős lett volna. 2009 húsvétján kapta el a kislány a bárányhimlőt, majd sajnos szövődmények léptek fel, így állapota gyorsan romlott.

Öt nappal később Angie lányát kórházba szállították, ahol szívrohamot kapott majd tragikus módon meghalt. A boncolás felfedte, hogy a tüdejében is bárányhimlős megbetegedések alakultak ki. Angie és férje, Adam már régóta kampányoltak a bárányhimlő elleni vakcina bevezetése mellett.

A házaspár számos médiainterjúban tűnt fel, még elgyalogoltak Stratfordtól Cambridge-ig is, hogy változást idézzenek elő és felhívják a figyelmet a problémára.

Tizenhat év után beérett erőfeszítéseik gyümölcse, az Egyesült Államok bevezeti a bárányhimlő elleni oltást rutinszerű oltásként, amelyet minden gyermek megkap majd.

Bár a bárányhimlőt egy ritka gyermekkori betegségnek mondják, ritka esetekben szövődményekhez vezethet, amely súlyos esetekben halálos lehet. A veszélyeztetett csoportok az újszülöttek, felnőttek vagy a terhes nők.

Angie reméli, hogy ez az új szabályozás fordulópontot idéz elő a betegséggel kapcsolatos megítélésben.

Amikor a szülők azt mondják nekem, hogy nem aggódnak a bárányhimlő miatt, mert az csak egy enyhe betegség, én egyszerűen így válaszolok: reméljük, hogy az ön gyermekének valóban enyhe lefolyású lesz. Az időt azonban nem lehet visszaforgatni, és a védőoltást már nem lehet beadni, amikor túl késő

- idézi a Mirror az anyukát.

Elana bátyja a húszas éveiben járó Reuben, mindössze hatéves volt testvére halálakor. Reuben saját magát hibáztatja, mert ő adta tovább a betegséget húgának és ezt a terhet már örökké cipelni fogja.

Minden nap beszélünk Elanáról – ő a pillangó, akit mindig látunk

- idézi fel Angie, hogyan elevenítik fel lánya emlékét.