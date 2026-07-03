Romokban a család: veszettségben meghalt egy 11 éves kisfiú - alvás közben kapta el a halálos vírust

A halálos kimenetelű veszettséges eset még 2024 nyarán történt Észak-Ontarióban, ahol a fiú a nyarat töltötte. A fiú békésen aludt, amikor hirtelen arra ébredt, hogy egy denevér közvetlenül az arcán ül, eltakarva az orrát és a száját – írja a Daily Mail korábbi beszámolókra hivatkozva.
A gyermek ekkor ösztönösen elhessegette az állatot, majd az édesapja befogta a denevért és visszaengedte a szabadba. A család akkor úgy vélte, semmi sem utal arra, hogy a fiút megharapta vagy megkarmolta volna a denevér, ezért nem láttak okot aggodalomra. A fiú teljesen egészségesnek tűnt: nem volt rajta sérülés, vérzés, szúrásnyom vagy bármilyen látható trauma, ezért nem fordultak sürgősen orvoshoz.
Ez a döntés végül végzetesnek bizonyult.
Körülbelül 19 nappal később a fiú rosszul kezdte érezni magát, és aggasztó tünetek jelentkeztek nála. Az eleinte bizonytalan panaszok gyorsan súlyos idegrendszeri megbetegedéssé súlyosbodtak: az arca egyik oldalán bizsergést és zsibbadást tapasztalt, emellett tartós hányás is jelentkezett.
Mivel a család határozottan állította, hogy nem történt harapás, az orvosok kezdetben gyakoribb okokat vizsgáltak. Állapotának gyors romlása miatt azonban végül veszettséget diagnosztizáltak nála.
Tragikus módon a diagnózis késlekedése azt eredményezte, hogy a betegség addigra már megtámadta a fiú idegrendszerét. Kórházba szállították, és intenzív osztályon kezelték, azonban – ahogyan a tüneteket már mutató veszettséges eseteknél általában – a kezelés nem tudta megállítani a vírus előrehaladását.
Több mint két héten át tartó intenzív támogató kezelés ellenére az állapota tovább romlott, ezért végül megszüntették az életfenntartó kezelést. A gyermek tragikus módon, családja körében hunyt el.
A család hozzájárult ahhoz, hogy az esetet nyilvánosságra hozzák, abban a reményben, hogy ezzel sikerül megelőzni egy hasonló tragédiát. Az esetben részt vevő szakértők szerint a legaggasztóbb az, hogy a fertőződés milyen könnyen észrevétlen maradhat. A denevérek hordozhatják a veszettség vírusát, harapásuk pedig gyakran olyan apró, hogy semmilyen látható nyomot nem hagy.
Számunkra és a család számára is fontos volt, hogy az esetből levonható tanulságokat megosszuk, és ezzel hozzájáruljunk a veszettségfertőzés és annak kockázatai iránti tudatosság és ismeretek növeléséhez
– mondta Dr. Brian Hummel, az esetben közreműködő gyermekfertőző betegségekkel foglalkozó szakorvos.
Hangsúlyozta, hogy a látható sérülés hiánya nem jelenti azt, hogy nem történt fertőződésre alkalmas expozíció. Arra is figyelmeztetett, hogy még egy rövid ideig tartó érintkezés is – különösen az arcon – indokolhatja az azonnali orvosi kivizsgálást annak eldöntésére, szükség van-e veszettség elleni, expozíció utáni megelőző kezelésre –írja a Daily Mail.
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