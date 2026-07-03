Romokban a család: veszettségben meghalt egy 11 éves kisfiú - alvás közben kapta el a halálos vírust

A halálos kimenetelű veszettséges eset még 2024 nyarán történt Észak-Ontarióban, ahol a fiú a nyarat töltötte. A fiú békésen aludt, amikor hirtelen arra ébredt, hogy egy denevér közvetlenül az arcán ül, eltakarva az orrát és a száját – írja a Daily Mail korábbi beszámolókra hivatkozva.

11 éves fiú halt meg veszettségben, miután egy denevér az arcára szállt alvás közben Fotó: unsplash.com

11 éves fiú halt meg veszettségben, miután egy denevér az arcára szállt alvás közben

A gyermek ekkor ösztönösen elhessegette az állatot, majd az édesapja befogta a denevért és visszaengedte a szabadba. A család akkor úgy vélte, semmi sem utal arra, hogy a fiút megharapta vagy megkarmolta volna a denevér, ezért nem láttak okot aggodalomra. A fiú teljesen egészségesnek tűnt: nem volt rajta sérülés, vérzés, szúrásnyom vagy bármilyen látható trauma, ezért nem fordultak sürgősen orvoshoz.

Ez a döntés végül végzetesnek bizonyult.

Körülbelül 19 nappal később a fiú rosszul kezdte érezni magát, és aggasztó tünetek jelentkeztek nála. Az eleinte bizonytalan panaszok gyorsan súlyos idegrendszeri megbetegedéssé súlyosbodtak: az arca egyik oldalán bizsergést és zsibbadást tapasztalt, emellett tartós hányás is jelentkezett.

Mivel a család határozottan állította, hogy nem történt harapás, az orvosok kezdetben gyakoribb okokat vizsgáltak. Állapotának gyors romlása miatt azonban végül veszettséget diagnosztizáltak nála.

Tragikus módon a diagnózis késlekedése azt eredményezte, hogy a betegség addigra már megtámadta a fiú idegrendszerét. Kórházba szállították, és intenzív osztályon kezelték, azonban – ahogyan a tüneteket már mutató veszettséges eseteknél általában – a kezelés nem tudta megállítani a vírus előrehaladását.

Több mint két héten át tartó intenzív támogató kezelés ellenére az állapota tovább romlott, ezért végül megszüntették az életfenntartó kezelést. A gyermek tragikus módon, családja körében hunyt el.