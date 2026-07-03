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Romokban a család: veszettségben meghalt egy 11 éves kisfiú - alvás közben kapta el a halálos vírust

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 03. 11:00
gyerekdenevérhalott
Egy 11 éves fiú meghalt, miután egy denevértől veszettséget kapott el egy rendkívül ritka esetben. Az egészségügyi szakértők figyelmeztetést adtak ki, és a tragédiát „ébresztőnek” nevezték.
N.T.
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A halálos kimenetelű veszettséges eset még 2024 nyarán történt Észak-Ontarióban, ahol a fiú a nyarat töltötte. A fiú békésen aludt, amikor hirtelen arra ébredt, hogy egy denevér közvetlenül az arcán ül, eltakarva az orrát és a száját – írja a Daily Mail korábbi beszámolókra hivatkozva.

11 éves fiú halt meg veszettségben, miután egy denevér az arcára szállt alvás közben
11 éves fiú halt meg veszettségben, miután egy denevér az arcára szállt alvás közben Fotó: unsplash.com

11 éves fiú halt meg veszettségben, miután egy denevér az arcára szállt alvás közben

A gyermek ekkor ösztönösen elhessegette az állatot, majd az édesapja befogta a denevért és visszaengedte a szabadba. A család akkor úgy vélte, semmi sem utal arra, hogy a fiút megharapta vagy megkarmolta volna a denevér, ezért nem láttak okot aggodalomra. A fiú teljesen egészségesnek tűnt: nem volt rajta sérülés, vérzés, szúrásnyom vagy bármilyen látható trauma, ezért nem fordultak sürgősen orvoshoz.

Ez a döntés végül végzetesnek bizonyult.

Körülbelül 19 nappal később a fiú rosszul kezdte érezni magát, és aggasztó tünetek jelentkeztek nála. Az eleinte bizonytalan panaszok gyorsan súlyos idegrendszeri megbetegedéssé súlyosbodtak: az arca egyik oldalán bizsergést és zsibbadást tapasztalt, emellett tartós hányás is jelentkezett.

Mivel a család határozottan állította, hogy nem történt harapás, az orvosok kezdetben gyakoribb okokat vizsgáltak. Állapotának gyors romlása miatt azonban végül veszettséget diagnosztizáltak nála.

Tragikus módon a diagnózis késlekedése azt eredményezte, hogy a betegség addigra már megtámadta a fiú idegrendszerét. Kórházba szállították, és intenzív osztályon kezelték, azonban – ahogyan a tüneteket már mutató veszettséges eseteknél általában – a kezelés nem tudta megállítani a vírus előrehaladását.

Több mint két héten át tartó intenzív támogató kezelés ellenére az állapota tovább romlott, ezért végül megszüntették az életfenntartó kezelést. A gyermek tragikus módon, családja körében hunyt el.

A család hozzájárult ahhoz, hogy az esetet nyilvánosságra hozzák, abban a reményben, hogy ezzel sikerül megelőzni egy hasonló tragédiát. Az esetben részt vevő szakértők szerint a legaggasztóbb az, hogy a fertőződés milyen könnyen észrevétlen maradhat. A denevérek hordozhatják a veszettség vírusát, harapásuk pedig gyakran olyan apró, hogy semmilyen látható nyomot nem hagy.

Számunkra és a család számára is fontos volt, hogy az esetből levonható tanulságokat megosszuk, és ezzel hozzájáruljunk a veszettségfertőzés és annak kockázatai iránti tudatosság és ismeretek növeléséhez

– mondta Dr. Brian Hummel, az esetben közreműködő gyermekfertőző betegségekkel foglalkozó szakorvos.

Hangsúlyozta, hogy a látható sérülés hiánya nem jelenti azt, hogy nem történt fertőződésre alkalmas expozíció. Arra is figyelmeztetett, hogy még egy rövid ideig tartó érintkezés is – különösen az arcon – indokolhatja az azonnali orvosi kivizsgálást annak eldöntésére, szükség van-e veszettség elleni, expozíció utáni megelőző kezelésre –írja a Daily Mail.

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