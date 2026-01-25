Újabb járvány? Halálos, denevérek által terjesztett vírus terjed – nincs ellene gyógymód

Egészségügyi hatóságok versenyt futnak az idővel Indiában, miután több megerősített esetet azonosítottak egy rendkívül veszélyes, denevérek által terjesztett vírusból. A kórokozónak jelenleg sem vakcinája, sem célzott kezelése nincs.

Denevérek terjesztik a vírust.

Megint a denevérek

Az úgynevezett Nipah-vírust Nyugat-Bengál államban mutatták ki, India egyik legnagyobb városának, Kolkatának a közelében. Az indiai sajtó szerint eddig öt fertőzést azonosítottak, közülük hármat ezen a héten jelentettek. Az új esetek között egy orvos, egy nővér és egy egészségügyi dolgozó is szerepel.

A korábbi jelentések szerint két ápoló – egy férfi és egy nő - már korábban pozitív tesztet produkált. Mindannyian a Barasat városában található Narayana Multispecialty Hospital magánkórházban dolgoztak. A nyugat-bengáli egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint az egyik fertőzött nővér állapota kritikus.

A beszámolók alapján a tünetek 2025 végén jelentkeztek, magas lázzal és súlyos légzési nehézségekkel. Az egyik ápoló jelenleg kómában van, és feltételezések szerint a fertőzést egy olyan beteg kezelése közben kapta el, aki súlyos tüdőproblémákkal küzdött, és később meghalt, még azelőtt, hogy a Nipah-vírusra tesztelhették volna.

Az esetek nyomán a hatóságok eddig mintegy 180 embert vizsgáltak meg, és 20 magas kockázatú kontaktszemélyt helyeztek karanténba. Sürgős kontaktkutatás zajlik annak érdekében, hogy megakadályozzák a további fertőzések kialakulását.

A Nipah-vírus zoonózis, vagyis állatról emberre terjedő betegség, amelynek természetes gazdái elsősorban a gyümölcsevő denevérek. A fertőzés állatról emberre, valamint emberről emberre is átterjedhet, különösen szoros kontaktus esetén.

A betegség kezdetben akár tünetmentes is lehet, majd hirtelen súlyos légúti panaszokkal járó állapot alakulhat ki. A jellemző tünetek közé tartozik a láz, fejfájás, izomfájdalom, hányás és torokfájás. Súlyos esetekben agyvelőgyulladás léphet fel, amely akár 24–48 órán belül kómához vezethet.