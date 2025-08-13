UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Drasztikusan növekszik a veszettségesetek száma - radikális döntést hozott a kóbor kutyák miatt India

veszettség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 12:20
kóbor kutyamenhely
Delhiben a kóbor kutyák okozta veszettségesetek növekedése miatt, a legfelsőbb bíróság radikális intézkedést rendelt el. A hatóságoknak minden kutyát be kell gyűjteniük az utcákról, azonban az intézkedés ellen rengetegen felszólaltak.

India legfelsőbb bírósága hétfőn elrendelte, hogy a főváros, Delhi és agglomerációja hatóságai fogják be az összes kóbor kutyát, miután megnövekedett a veszettség betegek száma, különösen a gyermekek körében.

A radikális döntést a veszettség megállítására többen is kritizálták.
A radikális döntést a veszettség megállítására többen is kritizálták. (Képünk illusztráció) Fotó: Supitnan Pimpisarn /  GettyImages

A bíróság azután kezdett el foglalkozni az üggyel, miután a helyi sajtó több jelentést közölt arról, hogy Delhiben kóbor kutyák haraptak meg gyermekeket, néhány esetben halálos kimenetellel.

Hétfőn a bíróság utasította a delhi hatóságokat, hogy gyűjtsék be a város területén élő kóbor kutyákat, ivartalanítsák és oltassák be őket, majd helyezzék át kutyamenhelyekre. A bíróság előírta, hogy több menhelyet kell létrehozni Delhi szerte, és ezeknek a menhelyeknek legalább 5 000 kutyát kell befogadniuk, rendelkezniük kell ivartalanítási és oltási lehetőséggel, valamint kamerarendszerrel, hogy a kóbor kutyák ne tudjanak megszökni.

Minden eszközt evetnek a veszettség terjedése ellen

A bíróság azt is elrendelte, hogy a városban létre kell hozni egy hívószámot, ahol a lakosok jelenthetik a kutyaharapásokat és a veszettség eseteket. Kihangsúlyozták, hogy az intézkedésnek biztosítania kell, hogy a lakosok szabadon mozoghassanak, anélkül, hogy a kutyáktól tartaniuk kellene.

A helyi sajtó szerint csak Delhiben mintegy 1 millió kóbor kutya él. Idén az első hat hónapban a városban több mint 35 000 állatharapást jelentettek, ezek nagy része kutyáktól származott.

India jogi főtanácsadója, Tushar Mehta sürgette az erős beavatkozást, elmondása szerint az ivartalanítással csupán a létszámnövekedést tudják megoldani, de a veszettség veszélyét ez nem szünteti meg.

Az intézkedést azonban többen is kritizálták, hétfő este gyertyás felvonulást tartottak a város központjában a bírósági döntés ellen, illetve több állatvédő szervezetek, köztük a Peta India is felszólalt a megvalósítás lehetetlensége miatt - írta a Daily Mail.

