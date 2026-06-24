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Azt mondták az orvosok, túl fitt és fiatal ahhoz, hogy beteg legyen: lesújtó diagnózist kapott a háromgyermekes anya

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 06:00
diagnózispetefészekrákédesanya
Éveken át nem vették komolyan a tüneteit. Az édesanya összesen tíz alkalommal ment orvoshoz, mire kiderült, mi áll a panaszai hátterében.
Bors
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Éveken át legyintettek az orvosok annak a háromgyermekes édesanyának a tüneteire, aki, véleményük szerint, túl fiatal és fitt volt ahhoz, hogy súlyos beteg legyen. Lydia Southam összesen tíz alkalommal járt a háziorvosánál erős menstruációra, puffadásra és gyakori vizelésre panaszkodva, mialatt csomók is megjelentek a gyomránál, ám az aggályait egyszerűen félreseperték.

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Az orvosok csak legyintettek: lesújtó diagnózist kapott az édesanya / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Az orvosok csak legyintettek: lesújtó diagnózist kapott az édesapa

A 37 éves, az angliai Stratford-upon-Avonból származó nő 2021-ben figyelt fel először arra, hogy valami nincsen rendben: mint mondta, mindig is küszködött az erős menstruációkkal, a helyzet azonban akkortájt még inkább súlyosbodott. Ennek ellenére az orvos elküldte őt, ahogy később, a terhessége alatt jelentkező fájdalmait sem vették komolyan.

Amikor teherbe estem, volt egy csomó a hasamon, amire azt mondták, a várandósság miatt van. Nagy fájdalmakkal mentem be, és úgy éreztem, hogy a babának nincs elég helye. Utána olyan tünetek jelentkeztek, mint a gyakori vizelés, a fájdalom és a puffadás

- tette hozzá Lydia, akinél hónapokkal később újabb szokatlan jelek jelentkeztek, amiket megint csak félrediagnosztizáltak.

Újabb hat hónappal később foltok jelentek meg a hasam jobb oldalán, amikor pedig egy csomót találtam a gyomromnál, ismét orvoshoz fordultam, de azt a választ kaptam, biztosan sérvem van. Vizsgálatot nem is végeztek, egyszerűen bejelentettek egy műtétre

- idézte fel a történteket az anya, hozzátéve, ezután még több csomót felfedezett a testén, ám az orvosok újra és újra megnyugtatták. Végül egy női doktor volt az, aki először felfigyelt arra, valami nagy baj lehet.

Lydiát ezt követően, 2023 júniusában utalták be a Warwick Kórházba, ahol 4. stádiumú, alacsony malignitású, súlyos petefészekrákot (LGSOC) diagnosztizáltak nála. Miután azt mondták neki, hogy műtéttel nem távolítható el a rák egésze, Lydia úgy döntött, felkeres egy londoni magánkórházat.

Találtunk egy szakértő sebészt. Teljes méheltávolítást végzett, eltávolította a lépemet, a beleim egy részét, a köldököm egy részét, a rekeszizmom egy részét: ez egy nagyon extrém beavatkozás volt

- magyarázta el az édesanya, aki ezt követően kimerítő kemoterápiás kezeléseket kapott, amíg remisszióban lévőnek nem nyilvánították. 

Lydia jelenleg azért kampányol, hogy felhívja a figyelmet az LGSOC-ra, ami a petefészekrák egy ritka formája, és ami leggyakrabban a 40 és 60 év közötti nőket érinti - írja a Manchester Evening News.

 

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