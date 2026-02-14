Egy férfin osztozik az ikerpár: bizarr szabályaik vannak

Azt mondják, nincs is jobb egy ikertestvérnél, és a DeCinque nővérek ezt nagyon is jól tudják, mivel mindent megosztanak egymással, még életük szerelmét is.

Ugyanabba a férfiba szeretett bele az ikerpár. Fotó: YouTube

Egy férfin osztozik az ikerpár

Anna és Lucy DeCinque büszkék arra, hogy a bolygó legközelebbi testvérei közé tartoznak, sőt nem hétköznapi kapcsolatuknak köszönhetően több mint 140 000 követőt gyűjtöttek össze Instagram-oldalukon.

Az ikrekről, akikről úgy tartják, hogy a harmincas éveik végén járnak, a TLC Extreme Sisters című műsorában való szereplésük után szereztek hírnevet. Mindig ugyanúgy viselkednek, például beszélnek, esznek, sőt, ugyanazzal a férfival vannak együtt, és bár ez egyesek számára szokatlannak tűnhet, valójában már több mint 14 éve boldog kapcsolatban vannak a villanyszerelő, Ben Byrne-vel.

Amikor a testvérek először találkoztak Bennel, első látásra beleszerettek, miután ugyanakkor csókolták meg egymást. Bár a legtöbb ember azt gondolná, hogy a féltékenység beleszólhat a szokatlan kapcsolatban, az ikrek elárulták, hogy ez soha nem jelentett náluk problémát.

Nyíltan kijelentették, hogy a kapcsolatban egyenlően bánnak velük, és van egy különleges szabályuk is, hogy kordában tartsák az érzéseiket. Ez alapján Ben soha nem csókolhatja meg csak az egyikőjüket, és ez a szabály már az első naptól fogva érvényben van.

Mindez Anna és Lucy számára teljesen normális, mivel mindent megosztanak egymással az életben. Együtt zuhanyoznak, sőt együtt mennek a mosdóba is, ami egy olyan intimitást mutat, amit sokan mások nem értenek. Talán ez a rendkívüli közelség tette lehetővé számukra, hogy találjanak egy férfit, aki egyformán szereti őket.

Nem hétköznapi kapcsolatuk miatt rengeteg kérdést tartogat a jövő

Az ausztrál ikerpár elárulta, hogy soha nincsenek külön, sőt még az ételeket és italokat is kimérik, hogy ugyanannyit fogyasszanak el mindketten, de még a kozmetikai bevakozásokat is előre megbeszélik, hogy külsejük szinkronban maradjon.

Ami a kapcsolatot illeti, az ikrek bevallották, hogy a múltban dupla problémát jelentettek, mivel mindig egymás oldalára álltak, ami azt jelenti, hogy néha együtt szálltak csatába Ben ellen. Azonban ezt párjuk nem bánja, ugyanis dupla annyi figyelmet is kap.