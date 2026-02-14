Egy férfin osztozik az ikerpár: bizarr szabályaik vannak

Azt mondják, nincs is jobb egy ikertestvérnél, és a DeCinque nővérek ezt nagyon is jól tudják, mivel mindent megosztanak egymással, még életük szerelmét is.
Anna és Lucy DeCinque büszkék arra, hogy a bolygó legközelebbi testvérei közé tartoznak, sőt nem hétköznapi kapcsolatuknak köszönhetően több mint 140 000 követőt gyűjtöttek össze Instagram-oldalukon.
Az ikrekről, akikről úgy tartják, hogy a harmincas éveik végén járnak, a TLC Extreme Sisters című műsorában való szereplésük után szereztek hírnevet. Mindig ugyanúgy viselkednek, például beszélnek, esznek, sőt, ugyanazzal a férfival vannak együtt, és bár ez egyesek számára szokatlannak tűnhet, valójában már több mint 14 éve boldog kapcsolatban vannak a villanyszerelő, Ben Byrne-vel.
Amikor a testvérek először találkoztak Bennel, első látásra beleszerettek, miután ugyanakkor csókolták meg egymást. Bár a legtöbb ember azt gondolná, hogy a féltékenység beleszólhat a szokatlan kapcsolatban, az ikrek elárulták, hogy ez soha nem jelentett náluk problémát.
Nyíltan kijelentették, hogy a kapcsolatban egyenlően bánnak velük, és van egy különleges szabályuk is, hogy kordában tartsák az érzéseiket. Ez alapján Ben soha nem csókolhatja meg csak az egyikőjüket, és ez a szabály már az első naptól fogva érvényben van.
Mindez Anna és Lucy számára teljesen normális, mivel mindent megosztanak egymással az életben. Együtt zuhanyoznak, sőt együtt mennek a mosdóba is, ami egy olyan intimitást mutat, amit sokan mások nem értenek. Talán ez a rendkívüli közelség tette lehetővé számukra, hogy találjanak egy férfit, aki egyformán szereti őket.
Az ausztrál ikerpár elárulta, hogy soha nincsenek külön, sőt még az ételeket és italokat is kimérik, hogy ugyanannyit fogyasszanak el mindketten, de még a kozmetikai bevakozásokat is előre megbeszélik, hogy külsejük szinkronban maradjon.
Ami a kapcsolatot illeti, az ikrek bevallották, hogy a múltban dupla problémát jelentettek, mivel mindig egymás oldalára álltak, ami azt jelenti, hogy néha együtt szálltak csatába Ben ellen. Azonban ezt párjuk nem bánja, ugyanis dupla annyi figyelmet is kap.
Annak ellenére, hogy nagyon elégedettek az életkörülményeikkel, a ikerpár élete némi kihívással is jár. Egyik legnagyobb problémájuk most, hogy vajon egyszerre teherbe tudnak-e esni. Elmondásuk szerint nyitottak a lombikra, de a természetes módszereket is fontolgatnak.
Nagy nyomás nehezedik Benre.
- vallották be a nővérek.
Emellett azonban a házasság is nagy problémát jelent számukra, ugyanis Ausztráliában 1961 óta be van tiltva a poligámia - írta a Mirror.
