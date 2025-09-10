„206 centi magas vagyok, a férjem pedig 163 – az emberek kuncognak és bámulnak, de nem érdekel”

Egy 206 centi magas magas nő, aki egy 163 cm magas férfihoz ment hozzá, visszavágott azoknak, akik kuncognak és bámulják őket. Az influenszer, azonban azt is elárulta, milyen valójában egy 43 centivel alacsonyabb partnerrel randizni.

A rengeteg kritika ellenére a páros boldog kapcsolatban él. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A legtöbb embernél magasabb brazil influenszer, Elisane da Cruz Silva mindig is a legmagasabb emberek közé tartozott, jóval meghaladva az ország átlagmagasságát mind a férfiak, mind a nők körében. Óriásnövéssel született, ami egy olyan orvosi állapottal, amelyet az agyalapi mirigyen kialakuló daganat okoz, amely túl sok növekedési hormont termel, így abnormális magassághoz, megnagyobbodott vonásokhoz és gyorsított növekedéshez vezet.

Bár ez sok nehézséget jelentett számára, nyolc évvel ezelőtt megtalálta a szerelmet első látásra Francinaldo Da Silva Carvalho személyében, miközben otthona közelében dolgozott Salinópolisban. A pár azonnal egymásba habarodott, Francinaldo pedig elmondta, hogy nem érdekli mások ítélkezése.

Gyönyörű ember. Magas, de nagyon csinos, gyönyörű arccal.

- áradozott párjáról a férfi.

Csupán két évvel a találkozás után a pár hivatalosan is összekötötte az életét, és nem sokkal később megszületett a kisfiuk, Angelo, aki ma már 3 éves. Bár otthonukban szeretetteljes kapcsolatban élnek, a pár rendszeresen szembesül kritikákkal az interneten és a való életben is.

Amikor nyilvános helyre megyünk, látjuk, hogy az emberek ránk néznek és kuncognak. Még ha nem is mondanak semmit, látszik, hogy ítélkeznek felettünk. Néhány ember előítélete régen túl sok volt. Sokat szenvedtem, és depressziós is lettem. Most, ha bármit mondanak, már nem figyelek rá. Egyszerűen figyelmen kívül hagyom.

- ismerte el Elisane.

Még saját családtagjaik is kezdetben óvatosak voltak az új kapcsolattal. Amikor megkérdezték Francinaldo családját, mit gondoltak, kezdetben furcsának találták. Azonban a vélemények gyorsan megváltoztak, amikor világossá vált, mennyire boldoggá teszik egymást.

Elisane messze meghaladja az átlag brazil magasságot, és legalább 30-33 centivel magasabb mindkét szülőjénél, viszont ez nem akadályozta meg abban, hogy saját útját járja és családot alapítson, ahogy a szülei tették.