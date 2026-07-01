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„A kisbabánk szíve leállhat” - Egyiptomi nyaraláson lett rosszul a kisfiú

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 01. 14:00
egészségügyi problémagyermekorvos
Súlyos betegséggel küzdött a kicsi. Az egyiptomi nyaralás hamar rémálommá vált.
Bors
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Egy kisgyermek életveszélyes állapotba került, miután egy egyiptomi nyaraláson súlyosan megbetegedett. Az orvosok szerint fennállt a szívleállás, az agykárosodás és a veseelégtelenség veszélye is.

Egyiptomban lett rosszul a kicsi, azóta sem épült fel teljesen
Egyiptomban lett rosszul a kicsi, azóta sem épült fel teljesen / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az egyiptomi nyaralás borzalmai

Az édesanya elmondása szerint a „tökéletesnek” induló családi nyaralás rémálommá vált, amikor kisfia hirtelen súlyosan megbetegedett. A liverpooli Lara Holt 19 hónapos fia, Cillian Hurghadában kapott el egy E. coli fertőzést, és szövődmények is kialakultak nála.

Az egyik pillanatban még azt hittük, hogy egyszerű ételmérgezésről van szó, a következőben pedig már azt közölték velünk, hogy a kisbabánk szíve leállhat. Teljesen tehetetlennek éreztem magam, miközben gépekre és csövekre kötve láttam őt. Szülőként bármit megtennél, hogy levehesd a terhet a gyermeked válláról

– mondta Lara. Lara 2019-ben utazott Hurghadába férjével, Richarddal, valamint három gyermekükkel: Cilliannel, Lily-Mae-jel és Oliviával. Néhány nappal az érkezés után Richard erős gyomorgörcsöktől és hasmenéstől szenvedett. Egy nappal később Lara és a gyerekek is hasonló tüneteket produkáltak. Míg a férj és a két idősebb gyermek gyógyszert kapott a szálloda orvosától, Cillian túl fiatal volt a készítményekhez, Lara pedig saját egészségügyi problémái miatt nem szedhette azokat.

Cillian egyre bágyadtabb és gyengébb lett. Miután feladtuk a csomagokat, elvittem Cilliant pelenkát cserélni, és elszabadult a pokol

– mondta az édesanya, kifejtve, hogy a kicsinek durva hasmenése lett és az összes ruháját ki kellett dobnia.

Az Egyesült Királyságba való visszatérés után a család többi tagja lassan felépült, Cillian állapota azonban rohamosan romlott. Lara a sürgősségi osztályra vitte gyermekét, ahol egy éjszakát bent töltöttek. Másnap Cillian rendkívül álmosan ébredt, és vér jelent meg a vizeletében.

Egy külön szobába vittek, lefektettek az ágyra, majd Cilliant a karomba tették, és elmagyarázták, mennyire súlyos a helyzet.

Az Alder Hey Gyermekkórházban a szakemberek megállapították, hogy az E. coli fertőzés következtében Cilliannél hemolitikus urémiás szindróma (HUS) alakult ki. Ez egy súlyos állapot, amely károsítja az ereket, roncsolja a vörösvértesteket, csökkenti a vérlemezkék számát és akut vesekárosodást okozhat.

 

Cillian sürgősségi kezelést kapott

  • tíz napig dialízisre szorult,
  • vérátömlesztést kapott,
  • valamint mesterséges táplálásra is szüksége volt.

A dialízis után a kisfiú két epilepsziás rohamot is átélt, és az orvosok attól tartottak, hogy. maradandó agykárosodást szenvedett. A gyermek összesen 21 napot töltött kórházban. Ma már nyolcéves, vidám és energikus kisfiú, de a történtek hosszú távú következményekkel jártak. Az orvosok továbbra is rendszeresen ellenőrzik a veséit, mivel a károsodás később egészségügyi problémákat okozhat. Emellett tartós emésztőrendszeri panaszai alakultak ki, és nemrég epehólyag-eltávolító műtéten is átesett - írja a Mirror.
 

 

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