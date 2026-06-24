Azt hitte, csak a költözés miatt stresszel: gyilkos kór emésztette

Az első tünetek megjelenésekor a stresszre fogott mindent az a fiatal lány, akinek addig gyakorlatilag semmilyen egészségügyi problémája nem volt. Csak hosszú hónapokkal később derült ki: végbélrák támadta meg. Noha a tumort végül sikerült legyőznie, a kezelések miatt soha nem lehet már gyereke.

Aisling Gallagher nem hitte, hogy a tünetek mögött nem stressz, hanem végbélrák áll

Fotó: Facebook-videó

A belfasti születésű Aisling Gallagher 28 évesen kapta meg élete állását: Londonba költözött, és tele volt tervekkel. Amikor először kezdett puffadást tapasztalni az akkor 28 éves lány, valamint minden előjel nélkül, hirtelen tört rá többször, hogy vécére kell sietnie, azt hitte, mindez csak az idegesség miatt van. Korábban soha nem volt semmilyen betegsége, így még háziorvost sem keresett a brit fővárosban. Amikor azonban már vércseppeket látott a vécében, rájött: nem halogathatja tovább, és orvoshoz fordult. Sajnos mindez 2020 márciusában történt, napokkal a covid-lezárások előtt. Emiatt végül csak ősszel tudták kivizsgálni. Eddigre már több mint hat kilót fogyott minden ok nélkül, és egyre rosszabb volt az állapota. Végül ősszel derült ki a diagnózis: végbélrák. Két daganatot is találtak. Azonnal kezdetét vette a sugárkezelés és a kemoterápia.

Nem hittem el. Elképzelhetetlen volt számomra és a környezetem számára is

– jelentette ki Aisling a The Sun oldalának, visszaemlékezve a diagnózis utáni első pillanatokra.

Ez volt életem legszürreálisabb, legrémisztőbb szakasza

– árulta el.

Legyőzte a végbélrákot, de sosem lehet édesanya

A brit Aisling Gallagher végül legyőzte a gyilkos kórt, sajnos azonban az életmentő kezelések következtében soha nem lehet gyermeke.

A terméketlenség volt a legnagyobb sokk és szívfájdalom, amit fel kellett dolgoznom. Kétségbe estem, és még mindig kétségbe vagyok esve

– húzta alá.

Ráadásul miután visszatért, gyógyultan a munka világába, újabb kegyetlen tünetek jelentkeztek: olyan gyomorgörcs, ami miatt talpon sem bírt maradni. Mint kiderült, hegesedés alakult ki a gyomrában a kezelések miatt, ez okozta a pokoli fájdalmat. Az orvosok akkor azt közölték vele: ezzel együtt kell élnie. "Az epizódok nagyon rémisztőek. Gyorsan jönnek és bárhol rám törhetnek" – magyarázta a lány, akinek végül csak a közelmúltban ajánlottak fel a szakemberek egy műtéti megoldást, amin a közelmúltban esett át. Még nem tudni, mekkora sikerrel, Aisling azonban reménykedik...