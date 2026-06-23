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Soha nem volt jobb formában: egyetlen tünet leplezte le a kétgyermekes édesanya gyógyíthatatlan betegségét

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 18:30
tünetekkórházkezelés
Teljesen összeomlott a diagnózis hallatán. Az édesanya - aki addig teljesen fitt volt és egészséges -, szokatlan ízre lett figyelmes a szájában, majd az orvosok később azt közölték vele, hogy súlyos betegségben szenved.
Bors
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Soha nem volt jobb formában az a kétgyermekes édesanya, aki végül egyetlen, szokatlan tünet nyomán tudta meg, gyógyíthatatlan betegségben szenved. A 48 éves June Kelly, aki triatlonokon és félmaratonokon versenyzett, valamint egy takarítócéget is vezetett, először 2021 márciusában figyelt fel arra, valami nincsen rendben, majd amikor a háziorvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a veséi elégtelenül működnek, azonnal kórházba szállították. Ekkor derült fény arra, hogy mielómában szenved, egy ritka vérrákban, amely a csontvelőben alakul ki, és bár a kezelés remisszióhoz vezethet, a legtöbb embernél idővel kiújul.

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Egyetlen tünet leplezte le a szuperfitt édesanya súlyos betegségét / Fotó: PeopleImages /  Shutterstock  (Képünk illusztráció)

Egyetlen tünet leplezte le a szuperfitt édesanya súlyos betegségét

Amikor kimondták, hogy mielómáról van szó, az egész világom darabokra hullott

- emlékezett vissza az angliai Micklefieldből származó June, aki azután kereste fel a háziorvosát, miután egy furcsa, fémes ízt kezdett érezni a szájában, ami még a szájvíz hatására sem akart megszűnni, valamint hirtelen fáradság is gyötörte. A szakember ezután vérvizsgálatot végzett, majd azt közölte a családanyával, azonnal kórházba kell mennie, mivel a veséi szinte teljesen leálltak. 

A York Kórház doktorai ezután észrevették, hogy a nő veséi mindössze öt százalékban működnek, ami miatt sürgős dialízisre és transzplantációra lett volna szüksége. Újabb egy héttel később June-t ismételt csapás érte, amikor a vizsgálatok kimutatták, mielómája van, majd az orvosok elmagyarázták neki, hogy a bizarr, fémes íz mögött a veséi elégtelen működése állt.

Az édesanya elmondása szerint a rákdiagnózisával kapcsolatos egyik legnehezebb momentum az volt, amikor el kellett mondania a tényeket a családjának, köztük a most 25 éves fiának, Maxnak és a most 20 éves lányának, Miának, a férje, Adrian támogatásával. June a diagnózis felállítása utáni napon kezdte meg a kemoterápiát, heti injekciókkal négy hónapon keresztül, majd tavaly szeptemberben őssejt-transzplantáción esett át a birminghami Queen Elizabeth Kórházban. 

Az anya - miután négy hétig küzdött a kórházban egy fertőzéssel -, nemrég hazatérhetett, jelenleg tabletta formájában folytatja a fenntartó kemoterápiát. A rákos megbetegedése miatt végül nem eshetett át veseátültetésen, így hetente háromszor dialízisre kell járnia. Mindezek dacára June eltökélte, a lehető legteljesebb életet fogja élni, a férjével, Adriannal pedig már be is szereztek egy lakóautót, hogy közösen felfedezzék az Egyesült Királyságot.

Élvezem a jó napokat, és túlteszem magam a rosszakon

- jelentette ki az elszánt nő, aki a története megosztásával igyekszik felhívni mások figyelmét ennek a betegségnek az intő jeleire - írja a The Sun.

 

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