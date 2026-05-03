Perceket töltött a víz alatt: már nem tudták megmenteni a 4 éves kisfiút

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 14:30
Szívszorító tragédia árnyékolta be egy amerikai család tavaszi szünetét: a mindössze négyéves Lauchlin McMann egy dél-karolinai hotel medencéjében került a víz alá, ahonnan csak percekkel később húzták ki.

Felfoghatatlan dráma történt az Egyesült Államokban, a népszerű dél-karolinai üdülővárosban, North Myrtle Beachen, ahol a Maine államból érkezett McMann család a tavaszi iskolai szünetet töltötte. Percek alatt bekövetkezett a tragédia – megfulladt egy 4 éves kisfiú.

Megfulladt egy 4 éves kisfiú
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A tragédia még április 21-én, kedden történt a North Beach Plantation hotel medencéjénél, amikor a négyéves Lauchlin McMann testvéreivel és más gyerekekkel játszott a vízben. A rendőrök által átnézett biztonsági kamerafelvételek szerint a kisfiú egy ponton kapálózni kezdett, majd elmerült a víz alatt.

A legmegrázóbb részlet, hogy Lauchlin körülbelül négy percen át a víz alatt volt, mire a hotel egyik dolgozója észrevette és kihúzta. Mire a hatóságok a helyszínre értek, a kisfiú újraélesztését megkezdték. A mentők ezután átvették az életmentést, majd kórházba szállították Myrtle Beachre, később pedig a Dél-Karolinai Orvostudományi Egyetem klinikájára került, ahol napokon át harcoltak érte.

Megfulladt a 4 éves kisfiú

A család reménye azonban április 27-én, hétfőn végleg szertefoszlott: a négyéves kisfiú meghalt. A gyászoló család történetét a nagymama, Dawn Ann McMann osztotta meg egy adománygyűjtő oldalon, amelyet azért indított, hogy segítséget kérjen a váratlan orvosi és utazási költségek fedezésére.

Ami örömteli közös időnek indult, szívszaggató tragédiává változott április 21-én

– írta.

Majd unokájáról megrendítő szavakkal emlékezett meg:

Lauchlin édes és szeretettel teli kisfiú volt, akit mindenki imádott, aki ismerte. Ragyogó lelke és szerető természete rengeteg ember életét megérintette.

A család most teljesen összetört.

Összetört szívvel osztjuk meg, hogy Lauchlin szárnyakat kapott. Ennek a veszteségnek a fájdalma felfoghatatlan, és próbáljuk valahogy támogatni egymást a gyász közepette

– fogalmazott a nagymama.

Az interneten indított gyűjtés néhány nap alatt hatalmas együttérzést váltott ki, péntekre már csaknem 47 ezer dollár jött össze a kisfiú családjának megsegítésére – írja a People

 

