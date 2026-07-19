Ő az igazi Aranyhaj: "Van, hogy rálépek a saját hajamra"

Gigászi, 180 centis hajkorona birtokosa egy fiatal lány, akit akár az élő Aranyhajnak is nevezhetnénk. Frankie bevallotta: bizony nem egyszer fordult már elő, hogy rálépett a saját hajára.
Az angliai Brightonban élő Frankie elárulta: a közhiedelemmel ellentétben nem igényel különösebb ápolást egy ilyen hatalmas hajkorona. Noha sokan úgy vélik, hosszú órákat tölt hajápolással minden egyes nap, a valóság nem is állhatna ettől távolabb. Mivel a természetesség híve, semmilyen hajápolószert nem használ, sőt, megfésülni sem feltétlen szokta minden nap a haját, inkább csak hetente egyszer-kétszer.
Persze érthető is: ha ugyanis összecsomósodik a haja, hat órába is telhet, mire teljesen sikerül kifésülnie.
"Gyerekként édesanyámnak volt egy gyönyörű művészkönyve. Attól kezdve vonzott a hosszú haj. Ez egyfajta menekülés számomra egy fantáziavilágba" - magyarázta a brit lány a Truly kamerái előtt, hozzátéve: mindig is hosszúhajú hableány szeretett volna lenni.
Mondanunk sem kell, a közösségi oldalakon nem mindenki ért egyet Frankie, és a hozzá hasonló "Aranyhajak" döntésével.
"El sem tudom képzelni, mi lehet a zuhanyzójukban. Szegény vízvezetékszerelők!" - jegyezte meg valaki cinikusan, míg más azért kezdett aggódni, hogy vajon van-e személyisége azon kívül, hogy minden a hajáról szól.
"Láttam másokat is ilyen hosszú hajjal, és úgy tűnt, nem sok személyiségük alakult ki azt leszámítva, hogy Aranyhajak, és a hajukkal foglalkoznak" - fogalmazta meg aggályát egy másik kommentelő.
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