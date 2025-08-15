UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
A legnagyobb bűn, amit a hajaddal elkövethetsz - Ez történik, ha a vizes hajat kifésülöd

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 11:15
Sok nő számára teljesen természetes gyakorlat a hajmosás utáni fésülködés, hiszen az alapos tisztítást követően még kócosabbak lehetnek a szálak. Egyre gyakrabban intenek óva azonban a szakértők a vizes haj kifésülésétől az esetleges roncsoló hatás miatt. De vajon mi az igazság? Most utánajártunk.

Első lépésként érdemes górcső alá venni a vizes hajat, ami sokkal sérülékenyebb, mint a száraz tincsek. Ennek oka az, hogy a hajszálak a víz hatására megduzzadnak, rugalmasabbá, ezáltal törékenyebbé válnak, könnyebben megnyúlnak, és fizikai behatásra roncsolódhatnak. A haj külső rétege, a kutikula normál esetben zárva van és védi a haj belső szerkezetét, ám víztől felpuhul, részben kinyílik, így kevésbé lesz védett a különféle mechanikai sérülésekkel szemben. Éppen ezért okozhat kárt a törölközővel való dörzsölés, a vizes haj összekötése, kivasalása és kifésülése. 

vizes haj kifésülése
Vajon jót teszünk, vagy csak ártunk a vizes haj kifésülésével?
Fotó: BONDART PHOTOGRAPHY /  Shutterstock 

Jobb, ha kerüljük a vizes haj kifésülését

A víz bizonyos tekintetben megváltoztatja a haj szerkezetét, olyannyira, hogy a szálak akár 30%-kal is megnyúlhatnak. Ha pedig fésülés közben túl nagy erőt fejtünk ki, a hajszálak ahelyett, hogy visszanyernék eredeti formájukat, megtörhetnek. A megnyílt kutikula miatt ráadásul a rendszeres vizes fésülködések érdessé, szöszössé tehetik a hajat, a végek töredezetté válhatnak, és látványosabb hajhullás is beindulhat.

Így védjük meg nedves hajkoronát

Ha mindenáron vizesen szeretnénk kifésülni a hajunkat, széles fogú vagy bontó fésűt használjunk, esetleg az ujjainkat. Könnyítheti a folyamatot, ha kifésülést segítő spray-t, illetve balzsamot használunk, de az is, ha alulról kezdjük a bontást, kis szakaszokban finoman haladunk, és kerüljük a „rángatást”. Az is fontos, hogy sose essünk neki csuromvizesen, várjuk meg a törölközőszáraz állapotot.

vizes haj kifésülése alulról felfelé
Ha mégis szeretnénk kifésülni a vizes hajat, haladjunk apránként alulról felfelé 
Fotó: Troyan /  Shutterstock 

Kövesd inkább a „szárazhaj-szabályt”

Sok fodrász és hajápolási szakember esküszik a „szárazhaj-szabályra”, ami arról szól, hogy a teljesen vizes, azaz sérülékeny hajat a külső hatásoktól megóvjuk, és megvárjuk, amíg a hajkorona többé-kevésbé megszárad. Ettől el lehet tekinteni göndör vagy erősen hullámos haj esetében, ezeket kifejezetten nedvesen érdemes bontani valamilyen bontás segítő készítménnyel, szárazon ugyanis még sérülékenyebbek.

A szabályt így alkalmazzuk:

   1. mikroszálas törölközővel vagy pamutpólóval kíméletesen töröljük meg a hajat
   2. hagyjuk félig megszáradni, erre rásegíthetünk langyos levegőt fújó hajszárítóval
   3. ezt követően az említett fésűtípusokkal kibonthatjuk
   4. ha nehezen kezelhető a hajunk, használjunk kifésülést segítő kozmetikumokat

Érdekel, hogy mit mondanak a dermatológusok az egészséges hajápolásról? Nézd meg ezt a videót is: 

