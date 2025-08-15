A legnagyobb bűn, amit a hajaddal elkövethetsz - Ez történik, ha a vizes hajat kifésülöd

Első lépésként érdemes górcső alá venni a vizes hajat, ami sokkal sérülékenyebb, mint a száraz tincsek. Ennek oka az, hogy a hajszálak a víz hatására megduzzadnak, rugalmasabbá, ezáltal törékenyebbé válnak, könnyebben megnyúlnak, és fizikai behatásra roncsolódhatnak. A haj külső rétege, a kutikula normál esetben zárva van és védi a haj belső szerkezetét, ám víztől felpuhul, részben kinyílik, így kevésbé lesz védett a különféle mechanikai sérülésekkel szemben. Éppen ezért okozhat kárt a törölközővel való dörzsölés, a vizes haj összekötése, kivasalása és kifésülése.
A víz bizonyos tekintetben megváltoztatja a haj szerkezetét, olyannyira, hogy a szálak akár 30%-kal is megnyúlhatnak. Ha pedig fésülés közben túl nagy erőt fejtünk ki, a hajszálak ahelyett, hogy visszanyernék eredeti formájukat, megtörhetnek. A megnyílt kutikula miatt ráadásul a rendszeres vizes fésülködések érdessé, szöszössé tehetik a hajat, a végek töredezetté válhatnak, és látványosabb hajhullás is beindulhat.
Ha mindenáron vizesen szeretnénk kifésülni a hajunkat, széles fogú vagy bontó fésűt használjunk, esetleg az ujjainkat. Könnyítheti a folyamatot, ha kifésülést segítő spray-t, illetve balzsamot használunk, de az is, ha alulról kezdjük a bontást, kis szakaszokban finoman haladunk, és kerüljük a „rángatást”. Az is fontos, hogy sose essünk neki csuromvizesen, várjuk meg a törölközőszáraz állapotot.
Sok fodrász és hajápolási szakember esküszik a „szárazhaj-szabályra”, ami arról szól, hogy a teljesen vizes, azaz sérülékeny hajat a külső hatásoktól megóvjuk, és megvárjuk, amíg a hajkorona többé-kevésbé megszárad. Ettől el lehet tekinteni göndör vagy erősen hullámos haj esetében, ezeket kifejezetten nedvesen érdemes bontani valamilyen bontás segítő készítménnyel, szárazon ugyanis még sérülékenyebbek.
1. mikroszálas törölközővel vagy pamutpólóval kíméletesen töröljük meg a hajat
2. hagyjuk félig megszáradni, erre rásegíthetünk langyos levegőt fújó hajszárítóval
3. ezt követően az említett fésűtípusokkal kibonthatjuk
4. ha nehezen kezelhető a hajunk, használjunk kifésülést segítő kozmetikumokat
