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Teljes útzár: brutális baleset történt a magyar főúton, most mentenek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 06:55
tűzoltókútzárkarambol
A helyszínre a mentőket és a rendőröket is riasztották.

Rohantak a tűzoltók, miután két személyautó karambolozott Duka térségében, a 8-as főút 119-es és 120-as kilométerénél. A baleset következtében oldalával az árokba borult az egyik kocsi, amely egy utánfutót is vontatott.

Az úttesten maradt járműbe pedig egy ember beszorult, őt a sárvári hivatásos és a jánosházai önkéntes tűzoltók szabadították ki. A Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozik. A társhatóságok is a helyszínre érkezetek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.

 

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