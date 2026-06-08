Teljes útzár: brutális baleset történt a magyar főúton, most mentenek

Rohantak a tűzoltók, miután két személyautó karambolozott Duka térségében, a 8-as főút 119-es és 120-as kilométerénél. A baleset következtében oldalával az árokba borult az egyik kocsi, amely egy utánfutót is vontatott.

Az úttesten maradt járműbe pedig egy ember beszorult, őt a sárvári hivatásos és a jánosházai önkéntes tűzoltók szabadították ki. A Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozik. A társhatóságok is a helyszínre érkezetek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.