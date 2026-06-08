Most jött: tömegkarambol történt a Hősök tere közelében, nagy a baj

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, azt követően, hogy karambolozott három gépkocsi Kadarkúton, a Fő utcában, a Hősök tere közelében. A település önkormányzati tűzoltói végzik a műszaki mentést a balesetnél, amely akadályozza forgalmat.

A raj áramtalanította az egyik járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.