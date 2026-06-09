Az esküvő után percekkel történt a tragédia – balesetben halt meg a férj

Felfoghatatlan tragédia árnyékolta be egy fiatal pár nagy napját az Egyesült Államokban. A 25 éves férj, Dave Fiji percekkel azután vesztette életét, hogy feleségével, Jessnivel elhagyták az esküvő helyszínét, hogy megkezdjék nászútjukat.

Tragédia: helikopter-balesetben halt meg az ifjú férj

Fotó: 123RF

Tragédia: az esküvő után zuhant le a gép

A pár május 29-én mondta ki a boldogító igent a Georgia állambeli Dawsonville-ben. A családtagok szerint minden tökéletesen alakult, az ünnepségen több száz rokon és barát vett részt. A friss házasok az este folyamán helikopterrel indultak volna Atlantába, ahonnan a nászútjuk kezdődött volna. Az indulást azonban a kedvezőtlen időjárás és a köd miatt elhalasztották. Dave édesapja szerint fia, aki maga is pilóta volt, aggódott a látási viszonyok miatt és úgy gondolta, ilyen körülmények között ő nem szállna fel.

A helikopter pilótája végül úgy döntött, hogy magasabb repülési magasságon próbálja elkerülni a ködöt. A gép azonban néhány perccel a felszállás után lezuhant egy erdős területen. A balesetben Dave Fiji és a pilóta életét vesztette.

Dave Fiji, a 26-year-old first officer with Delta Air Lines based in Atlanta, was killed in a chartered helicopter crash in Dawson County, Georgia, just hours after marrying his bride Jesni on May 29.



The Robinson R66 took off from The Revere wedding venue in Dawsonville around pic.twitter.com/XyA0eqTf6D — Demure Demure🦋💕 (@IncidentUpdate_) June 2, 2026

Jessni túlélte a szerencsétlenséget. Amikor magához tért, a roncsok alatt találta magát. Elmondása szerint férje a mellkasán feküdt, amikor felébredt. Ápolónőként azonnal megpróbálta ellenőrizni az állapotát, de már nem tudott rajta segíteni. A nő körülbelül öt órán keresztül a roncsok között rekedt, mire a mentőegységek megtalálták a helikoptert és kiszabadították. A súlyos baleset ellenére csak kisebb zúzódásokat és vágásokat szenvedett, komoly sérülése nem volt.

A tragédia mélyen megrázta a családot. Dave szülei úgy emlékeznek rá, mint kedves, önzetlen és mélyen vallásos emberre. Elmondásuk szerint tíz évvel korábban, egy templomi közösségen keresztül ismerkedett meg későbbi feleségével. A helikopter-baleset pontos okát egyelőre nem sikerült megállapítani. Az ügyben az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal vizsgálatot indított, tudta meg a Daily Star.