Az esküvő után percekkel történt a tragédia – balesetben halt meg a férj

Felfoghatatlan tragédia árnyékolta be egy fiatal pár nagy napját az Egyesült Államokban. A 25 éves férj, Dave Fiji percekkel azután vesztette életét, hogy feleségével, Jessnivel elhagyták az esküvő helyszínét, hogy megkezdjék nászútjukat.
A pár május 29-én mondta ki a boldogító igent a Georgia állambeli Dawsonville-ben. A családtagok szerint minden tökéletesen alakult, az ünnepségen több száz rokon és barát vett részt. A friss házasok az este folyamán helikopterrel indultak volna Atlantába, ahonnan a nászútjuk kezdődött volna. Az indulást azonban a kedvezőtlen időjárás és a köd miatt elhalasztották. Dave édesapja szerint fia, aki maga is pilóta volt, aggódott a látási viszonyok miatt és úgy gondolta, ilyen körülmények között ő nem szállna fel.
A helikopter pilótája végül úgy döntött, hogy magasabb repülési magasságon próbálja elkerülni a ködöt. A gép azonban néhány perccel a felszállás után lezuhant egy erdős területen. A balesetben Dave Fiji és a pilóta életét vesztette.
Jessni túlélte a szerencsétlenséget. Amikor magához tért, a roncsok alatt találta magát. Elmondása szerint férje a mellkasán feküdt, amikor felébredt. Ápolónőként azonnal megpróbálta ellenőrizni az állapotát, de már nem tudott rajta segíteni. A nő körülbelül öt órán keresztül a roncsok között rekedt, mire a mentőegységek megtalálták a helikoptert és kiszabadították. A súlyos baleset ellenére csak kisebb zúzódásokat és vágásokat szenvedett, komoly sérülése nem volt.
A tragédia mélyen megrázta a családot. Dave szülei úgy emlékeznek rá, mint kedves, önzetlen és mélyen vallásos emberre. Elmondásuk szerint tíz évvel korábban, egy templomi közösségen keresztül ismerkedett meg későbbi feleségével. A helikopter-baleset pontos okát egyelőre nem sikerült megállapítani. Az ügyben az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal vizsgálatot indított, tudta meg a Daily Star.
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