Minden szív összeszorul: a lisszaboni siklóbaleset kis túlélője árva maradhat!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 15:07 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 04. 15:10
Nemzetközi szinten is sokkolta az embereket a tragédia.
A szívszorító hír látott napvilágot - az egyetlen kicsi túlélő árván maradhat a lisszaboni siklóbalesetről. A Glória sikló egyik kocsija kisiklott, majd egy épületnek ütközött. A szerencsétlenségben tizenheten vesztették életüket, köztük a jármű féküzemeltetője, akinek kilétét a szakszervezet hozta nyilvánosságra elsőként. A katasztrófa több családot is szétszakított – egy hároméves kisfiú akár teljesen árván is maradhat.

A balesetet túlélő kisfiú édesapja elhunyt, édesanyja válságos állapotban van

A mentési munkálatokban 62 tűzoltó és mentő vett részt 22 járművel, akik hosszú órákon át dolgoztak a roncsok között rekedt sérültek kimentésén.

Összesen 21-en sérültek meg, köztük a hároméves német kisfiú is. Édesapja a helyszínen meghalt, édesanyja válságos állapotban fekszik kórházban. A sérültek között több ország állampolgárai is voltak: portugál, német, spanyol, dél-koreai, zöld-foki, kanadai, olasz, francia, svájci és marokkói utasok.

A tragédia nyomán Portugália szeptember 4-ét nemzeti gyásznapnak nyilvánította. Lisszabon vezetése azonnal felfüggesztette a siklók közlekedését, amíg a hatóságok le nem zárják a biztonsági vizsgálatokat. Az eset nemcsak helyben, hanem nemzetközi szinten is megdöbbenést váltott ki, és komoly aggályokat vetett fel a történelmi jelentőségű közlekedési eszköz biztonságával kapcsolatban.

A Glória sikló 1885 óta működik, a Restauradores tér és a Bairro Alto városrész között közlekedik, és évente több millió turistát szállít, így a portugál főváros egyik ikonikus látványosságának számít. - írja az Origo.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
