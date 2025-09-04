Minden szív összeszorul: a lisszaboni siklóbaleset kis túlélője árva maradhat!

A szívszorító hír látott napvilágot - az egyetlen kicsi túlélő árván maradhat a lisszaboni siklóbalesetről. A Glória sikló egyik kocsija kisiklott, majd egy épületnek ütközött. A szerencsétlenségben tizenheten vesztették életüket, köztük a jármű féküzemeltetője, akinek kilétét a szakszervezet hozta nyilvánosságra elsőként. A katasztrófa több családot is szétszakított – egy hároméves kisfiú akár teljesen árván is maradhat.

Egyetlen kicsi túlélő árván maradhat a szörnyű siklóbaleset után / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A balesetet túlélő kisfiú édesapja elhunyt, édesanyja válságos állapotban van

A mentési munkálatokban 62 tűzoltó és mentő vett részt 22 járművel, akik hosszú órákon át dolgoztak a roncsok között rekedt sérültek kimentésén.

Összesen 21-en sérültek meg, köztük a hároméves német kisfiú is. Édesapja a helyszínen meghalt, édesanyja válságos állapotban fekszik kórházban. A sérültek között több ország állampolgárai is voltak: portugál, német, spanyol, dél-koreai, zöld-foki, kanadai, olasz, francia, svájci és marokkói utasok.

A tragédia nyomán Portugália szeptember 4-ét nemzeti gyásznapnak nyilvánította. Lisszabon vezetése azonnal felfüggesztette a siklók közlekedését, amíg a hatóságok le nem zárják a biztonsági vizsgálatokat. Az eset nemcsak helyben, hanem nemzetközi szinten is megdöbbenést váltott ki, és komoly aggályokat vetett fel a történelmi jelentőségű közlekedési eszköz biztonságával kapcsolatban.

A Glória sikló 1885 óta működik, a Restauradores tér és a Bairro Alto városrész között közlekedik, és évente több millió turistát szállít, így a portugál főváros egyik ikonikus látványosságának számít. - írja az Origo.