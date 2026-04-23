Szörnyű tragédia: szétszakadt helikopterben halt meg egy öttagú család

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 05:30
A rokonok dühösek. A helikopter-balesetben az egész család életét vesztette.

Egy évvel a tragikus baleset után jogi lépéseket tett az a spanyol család, amelynek öt tagja vesztette életét egy városnéző helikopter-szerencsétlenségben New Yorknál.

Lezuhant a helikopter, meghalt a család.
Fotó: Forrás: Shutterstock/Shutterstock AI Generator

Igazságot akarnak a helikopter-baleset ügyében

Agustín Escobar, felesége, Merce Camprubi Montal, valamint három gyermekük – a 10 éves Agustín, a 8 éves Merce és a 4 éves Victor – 2025. április 10-én haltak meg, amikor a helikopterük a Hudson folyóba zuhant. A balesetben a pilóta is életét vesztette. A család hozzátartozói most pert indítottak a New York Helicopter Charter Inc. ellen gondatlanságra hivatkozva. A keresetet Merce testvére nyújtotta be a család nevében.

A dokumentum szerint a helikopter a levegőben szétesett: három fő részre szakadt a törzsre és hajtóműre, a főrotorra, valamint a farokrészre. A törzs fejjel lefelé csapódott a vízbe, míg a többi alkatrész külön, mélyebben merült el. A kereset szerint az utasok „elképzelhetetlen félelmet és rettegést éltek át” a haláluk előtt. A baleset röviddel azután történt, hogy a helikopter felszállt Manhattan belvárosából. A tragédia után a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) arra kérte az üzemeltetőt, hogy függessze fel működését a vizsgálat idejére.

A per szerint azonban a cég tulajdonosa, Michael Roth később jelezte, hogy nem állítja le az üzemelést, és az ezt elfogadó vezetőt el is bocsátották. Az FAA ezt követően végül leállította a vállalat működését. A keresetben az is szerepel, hogy a helikopter rotorlapátjai hajlamosak lehettek a réteges leválásra, ami idő előtti meghibásodáshoz vezethet. A család szerint a cég elmulasztotta a szükséges karbantartásokat, az előzetes ellenőrzéseket, és nem biztosította a megfelelően képzett pilótát sem, értesült a People.

A baleset után amerikai törvényhozók egy új jogszabályt is benyújtottak, amely szigorúbb biztonsági előírásokat vezetne be a városnéző helikopterek számára.

 

