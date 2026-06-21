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Tragédia: egy ötévest és csecsemő öccsét gázolta halálra egy sofőr

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 15:30
gyerekgázolásgázolás
Édesanyjuk szeme láttára történt a felfoghatatlan.

Felfoghatatlan tragédia történt, miután életét vesztette egy ötéves kislány és kisöccse, miután egy autós halálra gázolta őket, miközben ők épp hazafele tartottak az iskolából Sydney-ben, Ausztráliában. A gyerekekkel ott volt édesanyjuk, Ram is, akinek az ötéves Kathrine épp arról mesélt, hogy díjat kapott a suliban szorgalmáért. A baleset egy kereszteződésnél történt, a két kisgyermek a jármű alá szorult. Járókelők rohantak Ram segítségére, majd miután sikerült az oldalára borítaniuk a kocsit, gyorsan a fiatalok újraélesztésébe kezdtek. A kicsik sérüléseik azonban olyan súlyosak voltak, hogy még a helyszínen elhunytak. 

Tragédia: két kisgyereket gázolt halálra egy autós.
Tragédia: két kisgyereket gázolt halálra egy autós. Fotó: GoFundMe

Mindenki megpróbálta megmenteni őket. Jobban szerettem őket az életemnél is. Folyton arra a pillanatra gondolok, amikor megláttam az autót. Bárcsak engem ütött volna el a kisfiam és a kislányom helyett 

- nyilatkozta Ram, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. 

 

Tragédia: két kisgyereket gázolt halálra egy autós

A balesetet okozó 56 éves férfi nem sérült meg. Őt a rendőrök még a helyszínen elfogták, vádat azonban egyelőre nem emeltek ellene. A család egy barátja, Patrick Te elmondása szerint Ram és két gyermeke épp parkoló autójuk felé tartott, amikor a sofőr hirtelen elütötte Katherine-t, majd a babakocsit is, amiben öccse, Harry ült. 

A környéken élők szerint a kereszteződés régóta veszélyesnek számított. Több szomszéd úgy fogalmazott, hogy a helyszín „csak arra várt, hogy bekövetkezzen egy tragédia”, mivel rossz a beláthatóság, és sok autós versenypályaként használja az útszakaszt, írja a Mirror.

 

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