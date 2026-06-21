Tragédia: egy ötévest és csecsemő öccsét gázolta halálra egy sofőr

Felfoghatatlan tragédia történt, miután életét vesztette egy ötéves kislány és kisöccse, miután egy autós halálra gázolta őket, miközben ők épp hazafele tartottak az iskolából Sydney-ben, Ausztráliában. A gyerekekkel ott volt édesanyjuk, Ram is, akinek az ötéves Kathrine épp arról mesélt, hogy díjat kapott a suliban szorgalmáért. A baleset egy kereszteződésnél történt, a két kisgyermek a jármű alá szorult. Járókelők rohantak Ram segítségére, majd miután sikerült az oldalára borítaniuk a kocsit, gyorsan a fiatalok újraélesztésébe kezdtek. A kicsik sérüléseik azonban olyan súlyosak voltak, hogy még a helyszínen elhunytak.

Tragédia: két kisgyereket gázolt halálra egy autós. Fotó: GoFundMe

Mindenki megpróbálta megmenteni őket. Jobban szerettem őket az életemnél is. Folyton arra a pillanatra gondolok, amikor megláttam az autót. Bárcsak engem ütött volna el a kisfiam és a kislányom helyett

- nyilatkozta Ram, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

Tragédia: két kisgyereket gázolt halálra egy autós

A balesetet okozó 56 éves férfi nem sérült meg. Őt a rendőrök még a helyszínen elfogták, vádat azonban egyelőre nem emeltek ellene. A család egy barátja, Patrick Te elmondása szerint Ram és két gyermeke épp parkoló autójuk felé tartott, amikor a sofőr hirtelen elütötte Katherine-t, majd a babakocsit is, amiben öccse, Harry ült.

A környéken élők szerint a kereszteződés régóta veszélyesnek számított. Több szomszéd úgy fogalmazott, hogy a helyszín „csak arra várt, hogy bekövetkezzen egy tragédia”, mivel rossz a beláthatóság, és sok autós versenypályaként használja az útszakaszt, írja a Mirror.