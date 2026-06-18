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A halált egyszer már legyőzte, de a végzetét nem kerülhette el: Szörnyű autóbalesetben halt meg a 18 éves bálkirálynő

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 06:00
bálkirálynőhalál
Egy mindössze 18 éves lány, aki már születésekor legyőzte a halált, egyetlen pillanat alatt veszítette életét. Szülei még reménykedtek, amikor a helyszínre siettek, de már késő volt.
Bors
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A 18 éves, texasi Makynna Tumlinson épp az új nyári munkájába tartott, amikor autója egy teherautónak ütközött. A rendőrség szerint a fiatal lány észak felé haladt, amikor elvesztette uralmát a járműve felett, és hátulról belerohant a kamionba. Bár a teherautó sofőrjét kórházba szállították, az ő sérülései nem súlyosak – Makynna életét a baleset helyszínén azonban már nem tudták megmenteni.

Makynna Tumlinson egy rettenetes balesetben vesztette életét
Makynna Tumlinson egy rettenetes balesetben vesztette életét, 18 évvel azután, hogy az orvosok egyszer már lemondtak róla
Fotó: Waldo Funeral Home

A telefonja mutatta meg a szörnyű baleset helyszínét

A lány édesapja, Tommy Tumlinson gyanút fogott, amikor ellenőrizte lánya tartózkodási helyét a telefonján, és az a baleset helyszínét mutatta. Azonnal a kocsijába ült, és odasietett.

Ettől a ponttól kezdve csak pánikoltunk, reméltük, hogy elrontottak valamit. Senkinek sem kellene eltemetnie a gyermekeit. Ez a legnehezebb rész. Folyton arra gondolok, hogy ez csak egy rémálom, amiből felébredek, és ő mindjárt belép az ajtón

– emlékezett vissza a szörnyű percekre az édesanya, Stephanie Tumlinson

Már egyszer legyőzte a halált

Makynna igazi csoda volt a családja számára. Születésekor az orvosok mindössze 2 százalék esélyt adtak a túlélésére, és arra figyelmeztették a szülőket, hogy halva fog születni. Ő azonban rácáfolt a jóslatokra, és igazi harcosként nőtt fel: bálkirálynő, a diáktanács elnöke és pomponlány lett, miközben minden erejével védte a kiközösített társait.

Olyan anyukák kerestek meg, akiket nem is ismertem, és elmondták, hogy a gyereküket zaklatták, egészen addig, amíg meg nem ismerték Makynnát. Remélem, úgy fognak emlékezni rá, mint a lányra, aki soha nem utasított vissza egy barátot sem

 – mesélte az édesanya, hozzátéve, hogy lányát mindenki csak Napsugárnak hívta, mert mindenkinek jobb kedve lett tőle. 

A gimnázium parkolójában a lány helyét a diákok virágokkal, plüssökkel és gyertyákkal borították el, az iskola pedig megható búcsúztatót szervezett a tiszteletére – adta hírül a People magazin.

 

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