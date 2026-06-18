A halált egyszer már legyőzte, de a végzetét nem kerülhette el: Szörnyű autóbalesetben halt meg a 18 éves bálkirálynő

A 18 éves, texasi Makynna Tumlinson épp az új nyári munkájába tartott, amikor autója egy teherautónak ütközött. A rendőrség szerint a fiatal lány észak felé haladt, amikor elvesztette uralmát a járműve felett, és hátulról belerohant a kamionba. Bár a teherautó sofőrjét kórházba szállították, az ő sérülései nem súlyosak – Makynna életét a baleset helyszínén azonban már nem tudták megmenteni.

Makynna Tumlinson egy rettenetes balesetben vesztette életét, 18 évvel azután, hogy az orvosok egyszer már lemondtak róla

Fotó: Waldo Funeral Home

A telefonja mutatta meg a szörnyű baleset helyszínét

A lány édesapja, Tommy Tumlinson gyanút fogott, amikor ellenőrizte lánya tartózkodási helyét a telefonján, és az a baleset helyszínét mutatta. Azonnal a kocsijába ült, és odasietett.

Ettől a ponttól kezdve csak pánikoltunk, reméltük, hogy elrontottak valamit. Senkinek sem kellene eltemetnie a gyermekeit. Ez a legnehezebb rész. Folyton arra gondolok, hogy ez csak egy rémálom, amiből felébredek, és ő mindjárt belép az ajtón

– emlékezett vissza a szörnyű percekre az édesanya, Stephanie Tumlinson.

Már egyszer legyőzte a halált

Makynna igazi csoda volt a családja számára. Születésekor az orvosok mindössze 2 százalék esélyt adtak a túlélésére, és arra figyelmeztették a szülőket, hogy halva fog születni. Ő azonban rácáfolt a jóslatokra, és igazi harcosként nőtt fel: bálkirálynő, a diáktanács elnöke és pomponlány lett, miközben minden erejével védte a kiközösített társait.

Olyan anyukák kerestek meg, akiket nem is ismertem, és elmondták, hogy a gyereküket zaklatták, egészen addig, amíg meg nem ismerték Makynnát. Remélem, úgy fognak emlékezni rá, mint a lányra, aki soha nem utasított vissza egy barátot sem

– mesélte az édesanya, hozzátéve, hogy lányát mindenki csak Napsugárnak hívta, mert mindenkinek jobb kedve lett tőle.

A gimnázium parkolójában a lány helyét a diákok virágokkal, plüssökkel és gyertyákkal borították el, az iskola pedig megható búcsúztatót szervezett a tiszteletére – adta hírül a People magazin.