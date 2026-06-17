Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Alida, Laura névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Eger gyerekekkel sem unalmas!

Unatkozó gyerek? Irány Eger, ezek a programok garantáltan lekötik őket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Heves vármegye
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 15:30
belföldi utazásgyerekekkelEger
Eger történelmi falai között a múlt eseményei és a modern családi kikapcsolódás felejthetetlen módon találkozik. Mutatjuk, melyek azok a legizgalmasabb egri látnivalók, amelyeket gyerekekkel is kár lenne kihagyni.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Heves vármegyei székhely az ország egyik legnépszerűbb turisztikai központja, ahol a barokk építészet és a török kori emlékek mellett számos interaktív program várja a kisebbeket is. Az egri látnivalók sorát érdemes a Dobó István téren kezdeni: itt a gyerekek a szökőkutak mellett kismotorral vagy biciklivel is közlekedhetnek, miközben a szülők a közeli cukrászdák kínálatát élvezhetik.

Az egri látnivalók, amiket gyerekekkel is felfedezhetünk.
Íme az egri látnivalók, amit a gyerekek is garantáltan élvezni fognak.
Fotó: photostar72 /  Shutterstock 
  • Történelmi kalandok: a vár és a pincerendszer interaktív kiállításai a gyerekek számára is élvezetessé teszik a múltat.
  • Aktív kikapcsolódás: kisvasút, 97 lépcsős minaret és tudományos játszótér várja a felfedezőket.
  • Családi pihenés: hatalmas parkok, különleges szoborpark és egész évben nyitva tartó termálfürdő kínál feltöltődést.

Melyek a kötelező egri látnivalók, ha gyerekekkel érkezünk?

Az egri vár szinte kötelező eleme a programnak. A Dobó István Vármúzeum vártörténeti kiállítása modern eszközökkel mutatja be az erődítmény több száz éves múltját. A meredekebb szakaszok miatt a várat érdemesebb hordozóval bejárni, mivel a babakocsis közlekedés bizonyos részeken nehézkes lehet. A várfalon kívüli panorámasétány tanösvénnyel egészíti ki az élményt, összekötve a belvárost az északi bejárattal.

A Minorita templom és az egri Dobó István emlékmű a róla enevezett főtéren.
A Dobó István téren a gyerekek megismerhetik  a város leghíresebb történelmi hősének, Dobó Istvánnak, Eger ostromának és a török hódoltságnak a történetét.
Fotó: Flegere /  Shutterstock 

Eger egyik legkülönlegesebb pontja a Város a város alatt kiállítás. Az egykori érseki pincerendszerben kialakított Időalagútban a látogatók egy virtuális időgép segítségével ismerhetik meg a település titkait. Fontos tudni, hogy a pincelátogatás kizárólag idegenvezetővel, előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Az egri vár részlete belülről.
Az egri vár leghíresebb történelmi eseménye az 1552-es ostrom volt, amikor a várvédők visszaverték az Oszmán Birodalom túlerőben lévő hadseregét.
Fotó: goga18128 /  Shutterstock 

A kalandvágyóbb családoknak ajánlott a 40 méter magas török kori minaret felkeresése. A torony parányi teraszára 97 szűk lépcsőfok vezet fel, ahonnan páratlan kilátás nyílik a háztetőkre. Akik inkább a földfelszínen maradnának, a Dottika városnéző kisvonattal kényelmesen bejárhatják a nevezetességeket, sőt a Szépasszony-völgybe is eljuthatnak.

egri utcakép barokk házakkal és a minarettel.
Hangulatos egri utca barokk épületekkel és a török kori minarettel, amelynek erkélyéről elképesztő panoráma nyílik.
Fotó: goga18128 /  Shutterstock 

Tudomány és játékos pihenés

Az Egri Tűzoltó Múzeum az egykori laktanya épületében kapott helyet. Itt a történelmi felszerelések mellett egy fizetős játszópark is várja a gyerekeket. Hasonlóan népszerű a Kopcsik Marcipánia, ahol 120 cukormasszából készült alkotást, köztük mesehősöket és a város kicsinyített mását láthatják a vendégek.

egri háztetők a várból.
Így látszanak az egri háztetők a várból.
Fotó: Arkadiusz Fajer /  Shutterstock 

A Líceum épületében található Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont a fizika és a csillagászat világába kalauzol. A Varázsterem interaktív eszközei és a 3D-s Barringer-kráter mellett a város panorámája is élvezhető innen. Azoknak, akik friss levegőre vágynak, az Érsekkert hatalmas játszótere és dísztava, vagy a Noé Kertje Élménypark szoborparkja nyújt kikapcsolódást.

Noé Kertje Élménypark játékai Egerben.
Eger egyik sláger úti célja a gyerekek számára a Noé Kertje Élménypark, ahol a bibliai Noé történetét ismerhetik meg. 
Fotó: Picasa / Wikipédia/ Hajdu Zsuzsa

Strandolás és gasztronómia

A vízi élményekről az Egri Termál- és Strandfürdő gondoskodik 13 medencéjével. A déli területen kifejezetten a családos, fiatalos strandolás kapott helyet, a parkban pedig megtekinthető Európa egykori Év Fája, egy hatalmas keleti platán.

A nap végén érdemes betérni a Palacsintavárba, vagy a minaret közeli török kávézóba, ahol autentikus italokkal és jelmezes beöltözési lehetőséggel zárhatjátok az egri kalandozást. Eger és környéke, például Szilvásvárad vagy Noszvaj barlanglakásai, többnapos tartózkodás esetén is bőségesen kínálnak felfedeznivalót.

Az egri bazilika egyik apostolszobra
Az egri bazilika egyik apostolszobra - a város nemcsak török kori, de barokk és klasszicista épületeiről is nevezetes. 
Fotó: goga18128 /  Shutterstock 

Pillants bele az egri vár történetébe az alábbi videóban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu