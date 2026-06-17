Unatkozó gyerek? Irány Eger, ezek a programok garantáltan lekötik őket

A Heves vármegyei székhely az ország egyik legnépszerűbb turisztikai központja, ahol a barokk építészet és a török kori emlékek mellett számos interaktív program várja a kisebbeket is. Az egri látnivalók sorát érdemes a Dobó István téren kezdeni: itt a gyerekek a szökőkutak mellett kismotorral vagy biciklivel is közlekedhetnek, miközben a szülők a közeli cukrászdák kínálatát élvezhetik.
Az egri vár szinte kötelező eleme a programnak. A Dobó István Vármúzeum vártörténeti kiállítása modern eszközökkel mutatja be az erődítmény több száz éves múltját. A meredekebb szakaszok miatt a várat érdemesebb hordozóval bejárni, mivel a babakocsis közlekedés bizonyos részeken nehézkes lehet. A várfalon kívüli panorámasétány tanösvénnyel egészíti ki az élményt, összekötve a belvárost az északi bejárattal.
Eger egyik legkülönlegesebb pontja a Város a város alatt kiállítás. Az egykori érseki pincerendszerben kialakított Időalagútban a látogatók egy virtuális időgép segítségével ismerhetik meg a település titkait. Fontos tudni, hogy a pincelátogatás kizárólag idegenvezetővel, előre egyeztetett időpontban lehetséges.
A kalandvágyóbb családoknak ajánlott a 40 méter magas török kori minaret felkeresése. A torony parányi teraszára 97 szűk lépcsőfok vezet fel, ahonnan páratlan kilátás nyílik a háztetőkre. Akik inkább a földfelszínen maradnának, a Dottika városnéző kisvonattal kényelmesen bejárhatják a nevezetességeket, sőt a Szépasszony-völgybe is eljuthatnak.
Az Egri Tűzoltó Múzeum az egykori laktanya épületében kapott helyet. Itt a történelmi felszerelések mellett egy fizetős játszópark is várja a gyerekeket. Hasonlóan népszerű a Kopcsik Marcipánia, ahol 120 cukormasszából készült alkotást, köztük mesehősöket és a város kicsinyített mását láthatják a vendégek.
A Líceum épületében található Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont a fizika és a csillagászat világába kalauzol. A Varázsterem interaktív eszközei és a 3D-s Barringer-kráter mellett a város panorámája is élvezhető innen. Azoknak, akik friss levegőre vágynak, az Érsekkert hatalmas játszótere és dísztava, vagy a Noé Kertje Élménypark szoborparkja nyújt kikapcsolódást.
A vízi élményekről az Egri Termál- és Strandfürdő gondoskodik 13 medencéjével. A déli területen kifejezetten a családos, fiatalos strandolás kapott helyet, a parkban pedig megtekinthető Európa egykori Év Fája, egy hatalmas keleti platán.
A nap végén érdemes betérni a Palacsintavárba, vagy a minaret közeli török kávézóba, ahol autentikus italokkal és jelmezes beöltözési lehetőséggel zárhatjátok az egri kalandozást. Eger és környéke, például Szilvásvárad vagy Noszvaj barlanglakásai, többnapos tartózkodás esetén is bőségesen kínálnak felfedeznivalót.
Pillants bele az egri vár történetébe az alábbi videóban:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.