Unatkozó gyerek? Irány Eger, ezek a programok garantáltan lekötik őket

A Heves vármegyei székhely az ország egyik legnépszerűbb turisztikai központja, ahol a barokk építészet és a török kori emlékek mellett számos interaktív program várja a kisebbeket is. Az egri látnivalók sorát érdemes a Dobó István téren kezdeni: itt a gyerekek a szökőkutak mellett kismotorral vagy biciklivel is közlekedhetnek, miközben a szülők a közeli cukrászdák kínálatát élvezhetik.

Íme az egri látnivalók, amit a gyerekek is garantáltan élvezni fognak.

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Történelmi kalandok: a vár és a pincerendszer interaktív kiállításai a gyerekek számára is élvezetessé teszik a múltat.

a vár és a pincerendszer interaktív kiállításai a gyerekek számára is élvezetessé teszik a múltat. Aktív kikapcsolódás: kisvasút, 97 lépcsős minaret és tudományos játszótér várja a felfedezőket.

kisvasút, 97 lépcsős minaret és tudományos játszótér várja a felfedezőket. Családi pihenés: hatalmas parkok, különleges szoborpark és egész évben nyitva tartó termálfürdő kínál feltöltődést.

Melyek a kötelező egri látnivalók, ha gyerekekkel érkezünk?

Az egri vár szinte kötelező eleme a programnak. A Dobó István Vármúzeum vártörténeti kiállítása modern eszközökkel mutatja be az erődítmény több száz éves múltját. A meredekebb szakaszok miatt a várat érdemesebb hordozóval bejárni, mivel a babakocsis közlekedés bizonyos részeken nehézkes lehet. A várfalon kívüli panorámasétány tanösvénnyel egészíti ki az élményt, összekötve a belvárost az északi bejárattal.

A Dobó István téren a gyerekek megismerhetik a város leghíresebb történelmi hősének, Dobó Istvánnak, Eger ostromának és a török hódoltságnak a történetét.

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Eger egyik legkülönlegesebb pontja a Város a város alatt kiállítás. Az egykori érseki pincerendszerben kialakított Időalagútban a látogatók egy virtuális időgép segítségével ismerhetik meg a település titkait. Fontos tudni, hogy a pincelátogatás kizárólag idegenvezetővel, előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Az egri vár leghíresebb történelmi eseménye az 1552-es ostrom volt, amikor a várvédők visszaverték az Oszmán Birodalom túlerőben lévő hadseregét.

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A kalandvágyóbb családoknak ajánlott a 40 méter magas török kori minaret felkeresése. A torony parányi teraszára 97 szűk lépcsőfok vezet fel, ahonnan páratlan kilátás nyílik a háztetőkre. Akik inkább a földfelszínen maradnának, a Dottika városnéző kisvonattal kényelmesen bejárhatják a nevezetességeket, sőt a Szépasszony-völgybe is eljuthatnak.

Hangulatos egri utca barokk épületekkel és a török kori minarettel, amelynek erkélyéről elképesztő panoráma nyílik.

Fotó: goga18128 / Shutterstock

Tudomány és játékos pihenés

Az Egri Tűzoltó Múzeum az egykori laktanya épületében kapott helyet. Itt a történelmi felszerelések mellett egy fizetős játszópark is várja a gyerekeket. Hasonlóan népszerű a Kopcsik Marcipánia, ahol 120 cukormasszából készült alkotást, köztük mesehősöket és a város kicsinyített mását láthatják a vendégek.