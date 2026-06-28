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Tragédia: esküvőjükre készültek a fiatalok, szüleik most temetésüket szervezik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 22:00
tragédiatemetés
A szerelmesek munkahelyén csaptak fel a lángok. Vészkijárat hiányában nem tudtak elmenekülni.

Tragédia történt, tűzvészben életét vesztette egy fiatal jegyespár, akik épp esküvőjüket tervezték. A 27 éves Anamika Samanta és a 28 éves Neelesh Kumar mellett további 13 halálos áldozata van az indiai kereskedelmi épületben kitört tűzesetnek. A szerelmesek haláluk előtt nem sokkal mutatták be egymást a helyi szokások szerint családtagjaiknak. 

Tragédia: esküvőjük helyett temetésüket kell szervezzék szüleik.
Tragédia: esküvőjük helyett temetésüket kell szervezzék szüleik / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A pár a nagy napot novemberre tervezte. 

Egy ideje már tudtunk a kapcsolatukról, ezért felvettük a kapcsolatot Anamika családjával. Meghívtuk őket otthonunkba. A találkozó során mindkét család beleegyezett a házasságba, és gyakorlatilag minden fontos részletet megbeszéltünk 

- nyilatkozta Neelesh bátyja, Abhishek Kumar.

 

Tragédia: esküvőjük helyett temetésüket kell szervezzék

Neelesh családja eleinte nem is sejtette, hogy a fiú érintett lehet a tűzben.

Tudtunk a tűzesetről, de nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, mert nem tudtuk, hogy Neelesh munkahelye ugyanabban az épületben van. Hétfő este kaptuk a hívást a halottasháztól. Vélhetően füstmérgezésben, oxigénhiányban vesztette életét.

A tűz pontos oka egyelőre nem ismert, de az kiderült, hogy az épületben nem volt vészkijárat, így amikor a lángok elérték az egyetlen lépcsőházat, sokan csapdába estek. A tragédia miatt nyomozás indult, a helyi hatóságok eddig négy személyt letartóztattak le miatta, írja a People.

 

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