Tragédia: esküvőjükre készültek a fiatalok, szüleik most temetésüket szervezik

Tragédia történt, tűzvészben életét vesztette egy fiatal jegyespár, akik épp esküvőjüket tervezték. A 27 éves Anamika Samanta és a 28 éves Neelesh Kumar mellett további 13 halálos áldozata van az indiai kereskedelmi épületben kitört tűzesetnek. A szerelmesek haláluk előtt nem sokkal mutatták be egymást a helyi szokások szerint családtagjaiknak.

Tragédia: esküvőjük helyett temetésüket kell szervezzék szüleik / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A pár a nagy napot novemberre tervezte.

Egy ideje már tudtunk a kapcsolatukról, ezért felvettük a kapcsolatot Anamika családjával. Meghívtuk őket otthonunkba. A találkozó során mindkét család beleegyezett a házasságba, és gyakorlatilag minden fontos részletet megbeszéltünk

- nyilatkozta Neelesh bátyja, Abhishek Kumar.

Tragédia: esküvőjük helyett temetésüket kell szervezzék

Neelesh családja eleinte nem is sejtette, hogy a fiú érintett lehet a tűzben.

Tudtunk a tűzesetről, de nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, mert nem tudtuk, hogy Neelesh munkahelye ugyanabban az épületben van. Hétfő este kaptuk a hívást a halottasháztól. Vélhetően füstmérgezésben, oxigénhiányban vesztette életét.

A tűz pontos oka egyelőre nem ismert, de az kiderült, hogy az épületben nem volt vészkijárat, így amikor a lángok elérték az egyetlen lépcsőházat, sokan csapdába estek. A tragédia miatt nyomozás indult, a helyi hatóságok eddig négy személyt letartóztattak le miatta, írja a People.