Elszabadult a pokol a repülőn: Ki akarta nyitni a gép ajtaját a felhők felett, majd fojtogatni kezdte a légiutaskísérőt

Igazi rémálommá vált a Frontier Airlines San Juanból Chicagóba tartó éjszakai járata, amikor az egyik utas hirtelen felpattant a helyéről, és hisztérikus rohamot kapva megindult a vészkijárat felé. Az 51 éves floridai Juan Gabriel Reyes teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal: hiába próbálta csitítani egy légiutaskísérő, a férfi artikulálatlanul ordítva rángatni kezdte a repülőgép ajtajának karját, miközben azt ordítozta a halálra rémült utasok füle hallatára: „Ki akarok szállni!”
A férfi ámokfutása itt még nem ért véget. Miután a személyzet elhúzta a vészkijárattól, a pilótafülke felé vette az irányt, majd miután oda nem jutott be, a mosdó következett, ahol a padlót vizelte le. A káoszt látva egy szolgálaton kívüli légiutaskísérő önként felajánlotta, beül az őrjöngő férfi mellé, hogy szemmel tartsa. Reyes ekkor teljesen megvadult: hátulról megragadta a steward fejét, és tiszta erőből fojtogatni kezdte.
Soha életemben nem féltem még így. Csak azt láttuk, hogy ez a magánkívüli alak rátámad a légiutaskísérőre, és tiszta erőből szorítja a nyakát. Ha a többi utas nem ugrik oda azonnal, hogy leteperje, ki tudja, mi történik
– idézte fel a horrorisztikus pillanatokat az egyik szemtanú.
A kapitány azonnal megszakította az utat, és kényszerleszállást hajtott végre Miamiban, ahol a rendőrök már a kifutópályán várták a gépet. Reyest bilincsben vitték el, jelenleg is rács mögött ül, és csak 20 ezer dolláros (kb. 7,3 millió forintos) óvadék ellenében védekezhetne szabadlábon – írja a Unilad.
Bár a fedélzeten hatalmas volt a pánik, szakértők szerint magát a repülőt nem fenyegette katasztrófa. Dr. David Birch repülésmérnök elárulta, hogy utazómagasságon a benti és a kinti nyomáskülönbség miatt több mint 10 tonnás súly nehezedik az ajtóra.
Képtelenség kinyitni. Egy embernek akkora erőt kellene kifejtenie, mintha hat autót vagy húsz jegesmedvét próbálna egyszerre felemelni
– magyarázta a szakértő, megnyugtatva azokat, akik tartanak az ilyen incidensektől.
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