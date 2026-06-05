Elszabadult a pokol a repülőn: Ki akarta nyitni a gép ajtaját a felhők felett, majd fojtogatni kezdte a légiutaskísérőt

Igazi rémálommá vált a Frontier Airlines San Juanból Chicagóba tartó éjszakai járata, amikor az egyik utas hirtelen felpattant a helyéről, és hisztérikus rohamot kapva megindult a vészkijárat felé. Az 51 éves floridai Juan Gabriel Reyes teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal: hiába próbálta csitítani egy légiutaskísérő, a férfi artikulálatlanul ordítva rángatni kezdte a repülőgép ajtajának karját, miközben azt ordítozta a halálra rémült utasok füle hallatára: „Ki akarok szállni!”

A magánkívül lévő férfi a légiutaskísérő életére tört, miután nem tudta kinyitni a gép ajtaját / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Sokkolta az utasokat: a légiutaskísérő torkának esett az őrjöngő férfi

A férfi ámokfutása itt még nem ért véget. Miután a személyzet elhúzta a vészkijárattól, a pilótafülke felé vette az irányt, majd miután oda nem jutott be, a mosdó következett, ahol a padlót vizelte le. A káoszt látva egy szolgálaton kívüli légiutaskísérő önként felajánlotta, beül az őrjöngő férfi mellé, hogy szemmel tartsa. Reyes ekkor teljesen megvadult: hátulról megragadta a steward fejét, és tiszta erőből fojtogatni kezdte.

Soha életemben nem féltem még így. Csak azt láttuk, hogy ez a magánkívüli alak rátámad a légiutaskísérőre, és tiszta erőből szorítja a nyakát. Ha a többi utas nem ugrik oda azonnal, hogy leteperje, ki tudja, mi történik

– idézte fel a horrorisztikus pillanatokat az egyik szemtanú.

Húsz jegesmedve súlya védte a repülőt

A kapitány azonnal megszakította az utat, és kényszerleszállást hajtott végre Miamiban, ahol a rendőrök már a kifutópályán várták a gépet. Reyest bilincsben vitték el, jelenleg is rács mögött ül, és csak 20 ezer dolláros (kb. 7,3 millió forintos) óvadék ellenében védekezhetne szabadlábon – írja a Unilad.

Bár a fedélzeten hatalmas volt a pánik, szakértők szerint magát a repülőt nem fenyegette katasztrófa. Dr. David Birch repülésmérnök elárulta, hogy utazómagasságon a benti és a kinti nyomáskülönbség miatt több mint 10 tonnás súly nehezedik az ajtóra.

Képtelenség kinyitni. Egy embernek akkora erőt kellene kifejtenie, mintha hat autót vagy húsz jegesmedvét próbálna egyszerre felemelni

– magyarázta a szakértő, megnyugtatva azokat, akik tartanak az ilyen incidensektől.