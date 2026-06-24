„A lányom nem beszél velem, nem akarom őt a halálos ágyamnál látni”

Egy Washingtonban élő édesanya arról számolt be, hogy bár jól kijött a lányával, gyermeke váratlanul felhagyott a látogatásával, sőt szóba sem állt vele évekig. Ez azért volt különösen fájó számára, mert így az unokáival sem tudott találkozni.

Az anya nem kap válaszokat

Fotó: Pexels/Dimenshtein Olga

Az anya nem tudja, mit tegyen

A hallgatás hat-nyolc évig tartott, aztán hirtelen válaszolt a Facebookon, de nem volt hajlandó elmondani, mi volt a probléma. Amikor ilyen sokáig nem kommunikálsz valakivel, az nehéz helyzet, mert annyi minden történt azóta, hogy a beszélgetések most olyanok, mintha egy idegennel csevegnék. Mélységesen nehezményezem ezt, bár úgy teszek, mintha jól lennék, mert ha nem, akkor minden kommunikáció megszűnik újra

– fejtette ki az édesanya. Hozzátette, tudja, hogy az élete végéhez közeledik, és nem akarja, hogy a halálos ágyánál megjelenjen a lánya, mert vele kapcsolatban csak az érdekli, hogy miért kellett mindezen keresztülmenniük, ezt pedig a lánya sosem fogja elmondani neki.

Amikor eljön az idő, csak olyan emberekkel akarok lenni, akik igazán szeretnek és törődtek velem. Nem tudom megértetni a fiammal és a legjobb barátnőmmel, hogy amikor eljön az idő, csak békére vágyom

– tette hozzá a kétségbeesett anyuka.

A tanácsadó válaszol

Mondd el nekik az igazat – csak azért tartod fenn a kapcsolatot a lányoddal, mert szereted az unokáidat, és nem akarsz még jobban elidegenedni tőlük. Aztán magyarázd el, hogy amikor eljön a te időd (remélhetőleg sok év múlva), csak azokat szeretnéd magad mellett látni, akik szeretnek, és ez nem vonatkozik arra a lányra, aki évekig magyarázat nélkül kizárt téged ez életéből. Mondd el azt is, hogy nem akarsz erről tovább beszélni

- vélekedett a helyzetről a nypost.com tanácsadója.