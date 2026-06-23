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Ilyet se látni mindennap: lángoló autó hajtott be a benzinkútra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 13:45
benzinkúttűz
Nem sokon múlt, hogy nem történt tragédia.
Bors
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Nem mindennapi esetről számoltak be a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán, amely  június 19-én, délután történt az M0-s autóúton, Szigetszentmiklós környékén. Ekkor egy kocsi motortere menet közben kezdett füstölni, majd a sofőr a legközelebbi benzinkúthoz hajtott és kiszállt a járműből, amely rövid időn belül kigyulladt.

Füstölő autó hajtott be a benzinkútra / Fotó: Pest vármegyei rendőrség/ Facebook

Füstölő autó hajtott be a benzinkútra

A tűz hatására az autó magától gurulni kezdett, és a töltőállomás bejárata előtt elhelyezett promóciós berendezésnek ütközött: ennek következtében az üzlet ablakai betörtek, illetve az árukészletben is kár keletkezett. 

A lángokat végül a tűzoltók fékezték meg: a tűz szerencsére nem terjedt át sem a töltőállomás épületére, sem a töltőberendezésekre, így komolyabb baj nem történt, ám egy ilyen eset akár tragédiába is torkollhatott volna. Az ügyben a rendőrség szabálysértési eljárást indított.

 

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