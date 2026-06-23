Ilyet se látni mindennap: lángoló autó hajtott be a benzinkútra

Nem mindennapi esetről számoltak be a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán, amely június 19-én, délután történt az M0-s autóúton, Szigetszentmiklós környékén. Ekkor egy kocsi motortere menet közben kezdett füstölni, majd a sofőr a legközelebbi benzinkúthoz hajtott és kiszállt a járműből, amely rövid időn belül kigyulladt.

Füstölő autó hajtott be a benzinkútra / Fotó: Pest vármegyei rendőrség/ Facebook

Füstölő autó hajtott be a benzinkútra

A tűz hatására az autó magától gurulni kezdett, és a töltőállomás bejárata előtt elhelyezett promóciós berendezésnek ütközött: ennek következtében az üzlet ablakai betörtek, illetve az árukészletben is kár keletkezett.

A lángokat végül a tűzoltók fékezték meg: a tűz szerencsére nem terjedt át sem a töltőállomás épületére, sem a töltőberendezésekre, így komolyabb baj nem történt, ám egy ilyen eset akár tragédiába is torkollhatott volna. Az ügyben a rendőrség szabálysértési eljárást indított.