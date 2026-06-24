Hősként ünneplik a tinit, aki megmentette 14 éves barátnője életét

Hősként ünneplik azt a 12 éves tinit, Tamika Hezzellt, aki megmentette 14 éves barátnőjét, Sofia-Ann McKennát, aki szívrohamot kapott egy walesi strandon fürdőzés közben. Épp ezért Sofia-Ann édesanyja, Jade biztos benne: ha azon a május 28-ai napon lánya mellett nincs ott Tamika, akkor most gyászolnia kellene gyermekét, akit az árapály sodort egyre mélyebb víz felé hirtelen, ami alatt egyszercsak elmerült.
Ha Tamika nem emelte volna ki Sofiát a vízből, és nem tartotta volna a hátán lebegve, ma már nem lenne közöttünk. Megragadta a haját, felhúzta a víz alól, és a vállára fektette. Végül kutyaúszással sikerült közelebb jutniuk a parthoz, aztán segítségért kiabáltak, mert Sofia nem reagált semmire
- részletezte Jade hozzátéve, rajtuk kívül még egy 12 éves volt ott, egy felnőtt strandoló volt az, aki megkezdte Sofia-Ann újraélesztését a mentők kiérkezéséig, akik végül mindhárom fiatalt kórházba szállították.
Nagyon megrázott a gondolat, hogy elveszíthettem volna őt, de most már jól van, otthon lábadozik
- tette hozzá, míg Tamika édesanyja Shantika kiemelte, lánya a saját életét is kockáztatta barátnőjéért:
Tamikát is lehúzta a víz, mégis végig Sofiára koncentrált, és arra, hogy kimentse őt, amely során megsérült. A tengerben lévő sziklák felsértették a lábait, ezért napokig nehezen tudott járni. Emellett fájdalmas torokgyulladása alakult ki, mert sok tengervizet nyelt
- idézte őt a People.
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