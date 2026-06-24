Hősként ünneplik a tinit, aki megmentette 14 éves barátnője életét

Hősként ünneplik azt a 12 éves tinit, Tamika Hezzellt, aki megmentette 14 éves barátnőjét, Sofia-Ann McKennát, aki szívrohamot kapott egy walesi strandon fürdőzés közben. Épp ezért Sofia-Ann édesanyja, Jade biztos benne: ha azon a május 28-ai napon lánya mellett nincs ott Tamika, akkor most gyászolnia kellene gyermekét, akit az árapály sodort egyre mélyebb víz felé hirtelen, ami alatt egyszercsak elmerült.

Hirtelen sodorta el az áramlat a tinit és társait. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ha Tamika nem emelte volna ki Sofiát a vízből, és nem tartotta volna a hátán lebegve, ma már nem lenne közöttünk. Megragadta a haját, felhúzta a víz alól, és a vállára fektette. Végül kutyaúszással sikerült közelebb jutniuk a parthoz, aztán segítségért kiabáltak, mert Sofia nem reagált semmire

- részletezte Jade hozzátéve, rajtuk kívül még egy 12 éves volt ott, egy felnőtt strandoló volt az, aki megkezdte Sofia-Ann újraélesztését a mentők kiérkezéséig, akik végül mindhárom fiatalt kórházba szállították.

Tini mentette meg egy másik tini életét a fulladástól

Nagyon megrázott a gondolat, hogy elveszíthettem volna őt, de most már jól van, otthon lábadozik

- tette hozzá, míg Tamika édesanyja Shantika kiemelte, lánya a saját életét is kockáztatta barátnőjéért:

Tamikát is lehúzta a víz, mégis végig Sofiára koncentrált, és arra, hogy kimentse őt, amely során megsérült. A tengerben lévő sziklák felsértették a lábait, ezért napokig nehezen tudott járni. Emellett fájdalmas torokgyulladása alakult ki, mert sok tengervizet nyelt

- idézte őt a People.