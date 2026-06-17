Már a szelfibotoktól is kiráz a hideg? Ezeket az úti célokat neked találták ki, ha el akarod kerülni a turistákat!

A globális turizmus jelenlegi formája válságba jutott: a legnépszerűbb desztinációk a fojtogató embertömeg súlya alatt sorra veszítik el egykori varázsukat, miközben az ökológiai lábnyom és a helyi kultúrák kiszorulása már a visszafordíthatatlan károk határán mozog. Ebben a közegben egyre többen keresnek olyan turistamentes övezeteket, ahol a pihenés még valódi kikapcsolódást, nem pedig sorban állást jelent.

Ezek a legizgalmasabb turistamentes helyek idén a Szahara fenséges homokdűnéitől a kanadai halászfalvakig.

Fotó: Podolnaya Elena / shutterstock

A tömegturizmus ökológiai kárai miatt felértékelődtek a rejtett úti célok.

Tunéziától Kanadáig léteznek még felfedezetlen, autentikus helyszínek.

A kultúra és a természet nyugalma csak a kitaposott ösvényen túl érhető el.

Hol találhatók még turistamentes úti célok a világban?

A tömegturizmus nem csupán a lakbérek emelkedését és a helyiek elvándorlását jelenti, hanem azt a kiábrándító élményt is, amikor az épített örökség, vagy a természet kincseit csak mások szelfibotjai mögül láthatod. Éppen ezért vált minden eddiginél sürgetőbbé, hogy magunk mögött hagyjuk a harsány reklámokat, és olyan vidékek felé vegyük az irányt, ahol a csend, a hitelesség és az érintetlen táj nem csupán színes prospektusok ígérete, hanem a valóság. Az alábbiakban öt olyan rejtett, de annál lenyűgözőbb helyszínt mutatunk be, amelyek bizonyítják: a legértékesebb kincsekért le kell térni a kitaposott ösvényről.

Dél-Tunézia

A Szahara északi peremén fekvő térség a végtelen homoktengerek és az érintetlen dűnék világa. Douz városa, amelyet a sivatag kapujaként emlegetnek, tökéletes kiindulópont a dűnék közötti kalandozáshoz, legyen szó tevehátról vagy quadozásról. A közeli Ksar Ghilane oázisban pedig meleg vizes forrásokban fürödhetsz, miközben a pálmaligetek és a római kori romok látványában gyönyörködsz.

Ksar Ghilane oázisában a sivatagi életmód nyugodt harmóniáját ismerhetjük meg.

Fotó: Baly photo / shutterstock

Côn Đảo, Vietnám

Ez a tizenhat szigetből álló csoport Vietnám egyik utolsó érintetlen paradicsoma, ahol a természet és a történelem különös elegye vár. A főszigeten, Con Sonon egykori börtönök és múzeumok emlékeztetnek a gyarmati múltra, de mára a kristálytiszta víz és a nyugalom határozza meg a hangulatot. Búvárkodásra és snorkelingre kiválóan alkalmas a környék, messze elkerülve a népszerű ázsiai üdülőhelyek zaját.