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Ezek a leghangulatosabb turistamentes helyek.

Már a szelfibotoktól is kiráz a hideg? Ezeket az úti célokat neked találták ki, ha el akarod kerülni a turistákat!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 17:00
nincs tömegturizmusNagyszeben
Fedezd fel a világ rejtett kincseit, ahol a tömegturizmus még nem vette át az uralmat a helyi értékek felett. Ha valódi élményekre vágysz, válassz olyan úti célt, amely még mindig garantáltan turistamentes maradt. Mutatjuk, merre indulj!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A globális turizmus jelenlegi formája válságba jutott: a legnépszerűbb desztinációk a fojtogató embertömeg súlya alatt sorra veszítik el egykori varázsukat, miközben az ökológiai lábnyom és a helyi kultúrák kiszorulása már a visszafordíthatatlan károk határán mozog. Ebben a közegben egyre többen keresnek olyan turistamentes övezeteket, ahol a pihenés még valódi kikapcsolódást, nem pedig sorban állást jelent.

A dél-tunéziai sivatag oázisai még ma is turistamentes helynek számítanak, ahol tevegelni is lehet..
Ezek a legizgalmasabb turistamentes helyek idén a Szahara fenséges homokdűnéitől a kanadai halászfalvakig. 
Fotó: Podolnaya Elena / shutterstock
  • A tömegturizmus ökológiai kárai miatt felértékelődtek a rejtett úti célok.
  • Tunéziától Kanadáig léteznek még felfedezetlen, autentikus helyszínek.
  • A kultúra és a természet nyugalma csak a kitaposott ösvényen túl érhető el.

Hol találhatók még turistamentes úti célok a világban?

A tömegturizmus nem csupán a lakbérek emelkedését és a helyiek elvándorlását jelenti, hanem azt a kiábrándító élményt is, amikor az épített örökség, vagy a természet kincseit csak mások szelfibotjai mögül láthatod. Éppen ezért vált minden eddiginél sürgetőbbé, hogy magunk mögött hagyjuk a harsány reklámokat, és olyan vidékek felé vegyük az irányt, ahol a csend, a hitelesség és az érintetlen táj nem csupán színes prospektusok ígérete, hanem a valóság. Az alábbiakban öt olyan rejtett, de annál lenyűgözőbb helyszínt mutatunk be, amelyek bizonyítják: a legértékesebb kincsekért le kell térni a kitaposott ösvényről.

Dél-Tunézia

A Szahara északi peremén fekvő térség a végtelen homoktengerek és az érintetlen dűnék világa. Douz városa, amelyet a sivatag kapujaként emlegetnek, tökéletes kiindulópont a dűnék közötti kalandozáshoz, legyen szó tevehátról vagy quadozásról. A közeli Ksar Ghilane oázisban pedig meleg vizes forrásokban fürödhetsz, miközben a pálmaligetek és a római kori romok látványában gyönyörködsz.

Ksar Ghilane oázisa Dél-Tunéziában drónról fotózva.
Ksar Ghilane oázisában a sivatagi életmód nyugodt harmóniáját ismerhetjük meg. 
Fotó: Baly photo / shutterstock

Côn Đảo, Vietnám

Ez a tizenhat szigetből álló csoport Vietnám egyik utolsó érintetlen paradicsoma, ahol a természet és a történelem különös elegye vár. A főszigeten, Con Sonon egykori börtönök és múzeumok emlékeztetnek a gyarmati múltra, de mára a kristálytiszta víz és a nyugalom határozza meg a hangulatot. Búvárkodásra és snorkelingre kiválóan alkalmas a környék, messze elkerülve a népszerű ázsiai üdülőhelyek zaját.

Côn Đảo Vietnam érintetlen paradicsoma.
Côn Đảo Vietnam egyik utolsó érintetlen paradicsoma, ahol a természet és a gyarmati múlt emlékei egyaránt izgalmas kalandokat kínálnak. 
Fotó: [Tycho] / wikipedia [Tycho] talk Own work

Prince Edward Island, Kanada

Kanada legkisebb tartománya egyetlen hídon keresztül közelíthető meg, így megőrizte szigeti elszigeteltségét és békéjét. A partvonalat vörös homokkő sziklák és több száz kilométernyi homokos strand tagolja, amelyek ideálisak a hosszú, magányos sétákhoz. Charlottetown kikötője és óvárosa pedig barátságos, emberléptékű környezetet biztosít a pihenéshez.

színes rákhalász hajók és hajóházak New London kikötőjében, Kanadában.
Rákhalász hajók New London kikötőjében, a Prince Edward Island-en. 
Fotó: Jane Rix / shutterstock

Nagyszeben, Románia

Erdély szívében Nagyszeben középkori hangulatú utcáival, bástyáival és macskaköves tereivel várja a látogatókat. A felső- és alsóvárost összekötő Sagstiege lépcsősor az egyik leglátványosabb pontja a településnek, amelyet boltíves házak szegélyeznek. Érdemes átsétálni a híres Hazugságok hídján is, amely a legenda szerint megremeg, ha valaki valótlan állítást mond rajta.

Nagyszebeni utcarészlet történelmi épületekkel.
Nagyszeben hangulatos történelmi központja szó szerint visszarepíti az embert a középkorba. 
Fotó: aliaksei kruhlenia / shutterstock

Bentonville, Arkansas, USA

Arkansas állam északnyugati részén fekszik ez a kisváros, amely meglepően gazdag kulturális kínálattal rendelkezik. Itt található a Crystal Bridges Museum of American Art, ahol Andy Warhol és Yayoi Kusama műveit ingyenesen tekintheted meg a természetközeli épületben, amely fizikailag és látványvilágában is egybeolvad a környezetével. A város főutcáján az első Walmart üzlet helyén berendezett múzeum pedig a modern kereskedelem történetébe enged betekintést.

Az arkansasi Bentonville utcarészlete.
Az arkansasi Bentonville tipikus, álmos amerikai kisváros az USA déli részén. 
Fotó: shuttersv / shutterstock

Nézd meg a gyönyörű Nagyszebent az alábbi videóban is:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu