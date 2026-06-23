"Túl korán vették el tőlünk" – 14. születésnapja előtt hunyt el a tündéri kamaszlány

A 13 éves Palwasha Akbar tragikus módon mindössze egy nappal a 14. születésnapja előtt vesztette életét, miközben előünnepélyt tartottak családjával egy népszerű folyóparti kirándulóhelyen Angliában. A rokonok grillezni szerettek volna a tini közelgő szülinapja alkalmából, miután Palwashának kifejezetten az volt a kívánsága, hogy sütögetés közben tudjanak hűsölni a sekély vízben. A buli már órák óta tartott, késő délután volt, amikor Palwasha, 11 éves húga és unokatestvérük úgy döntöttek, hogy tesznek még egy sétát. Ekkor történt a tragédia.

Palwasha Akbar a születésnapja előtt vesztette életét. Már a kiérkező mentők sem tudtak segíteni a tinin

Fotó: North Yorkshire police

Egy nappal születésnapja előtt hunyt el a tini

Bár az édesanyjuk utánuk indult, néhány percen belül szem elől tévesztette őket, amikor a gyerekek a mélyebb víz közelébe értek.

Nem lett volna szabad ahhoz a vízhez menniük. Tudtuk, hogy azon a részen mély a folyó

– árulta el az elhunyt tinilány édesapja, Irshad, kiemelve: lányai gyorsan bajba kerültek, de a közelben tartózkodók csak Palwasha 11 éves húgát tudták időben kimenteni. A szülinapos lányt csak a helyszínre kiérkező mentősök emelték ki a vízből, de akkor már késő volt. Habár később mentőhelikopterrel kórházba szállították, az életét már nem lehetett megmenteni.

A tragédia után a helyi rendőrség vizsgálatot indított a haláleset körülményeinek tisztázására, azok után, hogy az előzetes megállapítások szerint Palwasha halálát sajnos egyértelműen fulladás okozta.

Palwasha felmérhetetlen űrt hagyott az életükben. Mélyen hiányzik nekünk, és képtelenek vagyunk felfogni, hogy elveszítettük családunk egy ilyen értékes és szeretett tagját. Kedvessége, gyönyörű személyisége, családja és barátai iránti szeretete az, amelyről emlékezni fogunk róla. Túl korán vették el tőlünk az életét, de az emléke örökké élni fog mindazok szívében, akik szerették

– idézte a gyászoló rokonokat a People.