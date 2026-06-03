Sokkoló: egy ritka betegség miatt már 170-szer nézett szembe a rákkal a családapa

A legtöbb ember abban reménykedik, élete során egyszer sem kell szembenéznie a rettegett kórral, a rákkal. Sean Breininger ellenben eddig már 170-szer győzte le a betegséget, így az, hogy még életben van, maga a csoda. A 47 éves férfi kétszer nézett szembe a torokrákkal, a nyelvrákkal, a húgyhólyag- és nyelőcsőrákkal, 15 szájrákos megbetegedéssel, valamint 150 bőrrákos esettel, jelenleg pedig egy műtétre készül, melynek során rákos sejteket távolítanak el az állkapcsából.

Ritka betegség miatt már 170-szer volt rákos a családapa / Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Egy ritka betegség miatt folyamatosan rákkal küzd az édesapa

Egyetlen rákdiagnózissal is elég nehéz szembesülni, de amikor rájössz, hogy ezek a megbetegedések folyamatosan jelentkeznek, az exponenciálisan megsokszorozza ezt a nehéz pillanatot, és mindent felemésztővé, teljesen szürreálissá és kimerítővé válik az elmédben, a testedben és a lelkedben egyaránt

- mondta el a férfi, míg a felesége, a 46 éves Allison ehhez annyit tett hozzá: azok a röpke pillanatok, amikor a rák nincs jelen az életükben, nem is igazán örömteliek, inkább csak lehetőségek arra, hogy talpra álljanak.

Sean 31 éves volt, amikor 2011-ben egy hihetetlenül ritka betegséget, a fanconi-anémiát diagnosztizálták nála. Ez egy olyan genetikai állapot, amely csontvelő- elégtelenséget okoz, a vérsejtek termelésének képtelenségét, emellett fokozza a rák kialakulásának kockázatát is. A betegség világosbarna foltokat okozhat a bőrön, hallásvesztést és különböző alakú hüvelykujjakat, ám a tünetek eltérőek lehetnek.

Egy évvel a diagnózisa után a férfi életmentő csontvelő-átültetésen esett át, ami ugyan megmentette az életét, de azóta újra és újra rák alakul ki nála.

22 éves voltam, amikor összeházasodtunk, 2002 júniusában, és azt hittük, előttünk áll az egész élet. Nyolc évig voltunk házasok, mielőtt észrevettük, hogy valami nincs rendben Seannal

- emlékezett vissza Allison, aki a párjával egy lányt fogadott örökbe, a most 19 éves Mayát.

Nyaraláson voltunk, amikor kéz-, száj- és körömfájás alakult nála, és amikor elvégezték a vizsgálatokat, az orvosok azt mondták, valami nincs rendben Sean vérvizsgálati eredményeivel. Először nem tudták, mi az, aztán egy évig teszteltünk, mielőtt 2011 júliusában megkaptuk a választ Ez az állapot annyira hihetetlenül ritka, hogy ilyen sokáig tartott a diagnózis felállítása

- tette hozzá a nő.

Az állapot az FA-génekként ismert rendellenes gének miatt alakul ki. Normális esetben ezek rögzítik a sérült DNS-t , amennyiben viszont ez nem valósul meg, a vérsejtek elpusztulhatnak vagy gyorsabban növekedhetnek a normálisnál, ami vérképzőrendszeri rendellenességekhez vagy rákhoz vezethet. A csontvelő-transzplantáció, vagy más néven őssejt-transzplantáció, ebben az esetben kulcsfontosságú kezelés. A csontvelőben található egészségtelen őssejteket az egészséges, adományozott őssejtekkel helyettesítik, ami új és egészséges vérsejtek képződéséhez vezet.

Sean a testvére, Adam csontvelőjét felhasználva csontvelő-átültetésen esett át még az év októberében. Ez ugyan megmentette az életét, viszont 750-szer nagyobb valószínűséggel alakul ki nála rák, mint egy átlag embernél. Továbbá, mivel Sean teste nem képes korrigálni a DNS-ét, ezért amikor kimegy a napra, különösen vigyáznia kell, hogy a bőre ne sérüljön. A férfi az évek során már számtalanszor nézett szembe a rákkal: legutóbb állkapocsrák miatt kapott kezelést.

Műtéten esett át, melynek során próbálták eltávolítani, de maradt valamennyi rák a fogai alatt, amit az orvosok nem tudnak elérni. A 98 százalékát sikerült elkapniuk, szóval reménykedünk abban, hogy ennyi elég lesz, és nem terjed tovább. De Sean mottója mindig is az volt, hogy minden napot úgy kell fogadni, ahogy jön, így mi is ezt tesszük

- tette hozzá Allison, aki a férjével 2021-ben létrehozott egy nonprofit szervezetet a gondozók számára. A The Negative Space célja az, hogy megváltoztassa a gondozókról kialakult képet és támogatást. A szervezet közvetlen támogatást nyújt a számukra, és segíti a közösség tájékoztatását a gondozás szerepéről és fontosságáról.

Sean kezelése során azt vettük észre, hogy ő rengeteg támogatást kap, én viszont semmit. A szervezetünk támogatást nyújt a gondozóknak, és segít elérni, hogy azt érezzék, ők is a történet részei, támogatást kapnak, és már nincsenek egyedül. Annyira a diagnózissal rendelkező személyen van a hangsúly, hogy gyakran keveset, vagy egyáltalán nem gondolnak a gondozóra, és ezt szeretnénk megváltoztatni

- magyarázta el Allison, a The Sun beszámolója szerint.