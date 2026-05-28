Bármelyik pillanatban megszülethet Mádai Vivi második gyermeke – Fotó!

Mádai Vivi várandóssága legvégén jár, és már nem sok választja el attól a csodálatos pillanattól, hogy végre magához ölelhesse és megpuszilhassa második gyermekét, akinek nemét és nevét egyelőre hétpecsétes titokként őrzik. Az egykori tévés mindig is őszintén beszélt a várandósság, az anyaság szépségeiről és nehézségeiről, kerek-perec kimondta, hogy mostani terhessége jobban megviseli, mint az első.

Mádai Vivi hamarosan kétgyermekes anyuka lesz (Fotó: Pesthy Márton)

Mádai Vivi terhességéről: „Sokkal rosszabban viselem”

Az Elle magazin főszerkesztője az utóbbi hónapokban valósággal virágzik. Bár a várandósság utolsó hetei minden kismama számára megterhelőek, Vivi kiegyensúlyozottabbnak tűnik, mint valaha. Nemrég őszintén vallott arról az Instagram-oldalán, hogy második terhessége teljesen más élmény, mint az első volt, és a teste is máshogyan reagál a változásokra.

Sokkal rosszabban viselem, és ez egy nagyon hosszú út volt, tele rengeteg eseménnyel. Eltelt 11 év, azért nagyon más volt 24 évesen kihordani egy kisbabát...

– fogalmazott Vivi utalva arra, hogy több mint egy évtized elteltével a várandósság mind fizikailag, mind mentálisan egészen új kihívások elé állította. Ennek ellenére minden pillanatát igyekszik tudatosan megélni és kiélvezni.

Mádai Vivi férjével, Dáviddal titokban házasodott

Egy igazi mozaikcsalád várja a kicsit. Vivi és ügyvéd férje, Dávid két évvel ezelőtt, egy elegáns budai villában tartott titkos esküvőn kötötték össze az életüket. Kapcsolatuk kiegyensúlyozottságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a hatalmas szeretet, amellyel az első közös gyermeküket várják. Amikor szilveszter napján Vivi bejelentette a terhességét, egy felejthetetlen, humoros Karinthy Frigyes idézettel tette meg: „Aranka kérem, a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket!”

Ez a mondat tökéletesen tükrözi a család dinamikáját, hiszen igazi, modern mozaikcsaládról van szó. Vivi elsőszülött fia, a 2014-ben született Zénó már igazi kiskamasz, aki állítólag rendkívül gondoskodó, és már most nagytestvérhez méltó felelősséggel készül a feladatra.